Rostock/Laage

„Hallo! Moin Moin.“ Robert Habeck steigt eine halbe Stunde zu spät vor dem Hauptsitz der Apex -Group in Rostock-Laage aus der Limousine. Das Thema hier: Wasserstoff. Eines von vielen Themen, das der Wirtschaftsminister an nur einem Tag bei seinem Antrittsbesuch in MV beackert.

Es ist gerade mal 16 Uhr und die Nachrichten sind bereits voll mit Statements von Habeck zu den maßgeblichen Themen, die die Landespolitik dieser Tage bestimmen. Am Morgen war er in Schwerin, sprach mit seinem Landeskollegen Reinhard Meyer (SPD) über die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2. Deren Genehmigung müsse für den Fall eines russischen Einmarschs in die Ukraine im Lichte der geopolitischen Verwerfungen betrachtet werden. Im Kriegsfall werde es Sanktionen geben, die nichts ausschließen.

Habeck zu Nord Stream 2

Grundsätzlich sei beim Thema Gas dringend eine andere Wirtschaftspolitik nötig, so Habeck. „Dass Deutschland, die Bundesregierung, die öffentliche Hand im Grunde überhaupt keine Möglichkeiten hat, die Versorgungssicherheit im Gas-Bereich zu gewährleisten, ist ein inakzeptabler Zustand.“ Deutschland müsse seine Abhängigkeit von Gas verringern. Als Alternativen nannte er unter anderem die Produktion von Wasserstoff.

Habeck zu MV-Werften

Noch ein Arbeitstreffen mit Agrarminister Till Backhaus (SPD), dann der nächste Tagesordnungspunkt: die Zukunft der Werften-Standorte. Ja, man könne für die angestrebte Weiterführung und einen Neustart mit der Hilfe des Bundes rechnen, sagte der Wirtschaftsminister bei einem Besuch der insolventen MV-Werften in Wismar. Voraussetzung sei aber die Erschließung neuer Geschäftsfelder und die Vorlage tragfähiger Konzepte.

Eine Neuausrichtung auf zukunftsträchtige Bereiche wie den Bau von Umspann-Plattformen für Windparks auf See oder von Schiffen mit emissionsarmen Antrieben sei dabei der Weg. „Neue Geschäftsfelder an den alten Standorten nach vorne zu bringen, das ist politischer Auftrag über den Tag hinaus.“ Das ist alles nicht neu und überraschend, man könnte sich erfreulichere Antrittsbesuche in einem Bundesland vorstellen. Etwa mit einem Förderbescheid unterm Arm.

Habeck zu Wasserstoff

Gibt es den nun bei Apex? „Könnte sein“, heißt es hinter vorgehaltener Hand. „Wir wissen nicht, ob es heute ein Überraschungsei gibt.“ Die Möglichkeit bestünde wohl, denn Apex bewirbt sich derzeit um die Teilnahme am IPCEI Projekt (Important Project of Common European Interest) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz zum Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur. Hier sollen bis 2027 im Großraum Rostock Elektrolysekapazitäten von rund 300 Megawatt und eine Wasserstoffpipeline (Doing Hydrogen-Pipeline) zum regionalen und überregionalen Wasserstofftransport entstehen.

Der Schwung, mit dem Habeck die Firmenzentrale erobert, lässt so ein Szenario kurz wahrscheinlich erscheinen. Bestens gelaunt lässt er sich von den Fotografen in unterschiedlichste Posen dirigieren, hört interessiert den Ausführungen des Firmenchefs zu und stellt beeindruckend präzise Nachfragen zu technischen Parametern. Und dann tatsächlich die alles entscheidende Frage des Ministers: „Eigentlich müsste man dafür eine Leitung haben?“ Aha, Habeck hat verstanden. Aber: Einen Bescheid hat er nicht. Noch nicht.

Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck, besucht die APEX-Group in Rostock-Laage. Grüner Wasserstoff im Fokus - Als Spezialist für die Nutzung von grünem Wasserstoff entwickelt APEX individuelle und CO2-neutrale Energielösungen im Bereich Speicherung, Gebäudeversorgung und Mobilität. Quelle: Frank Söllner

„Damit wird ein enormer Batzen Geld fließen“

„Ich rufe immer wieder bei Margrethe Vestager an und sage, die sollen zu Potte mit dem Geld kommen“, signalisiert der Wirtschaftsminister seinen engen Draht zur EU und einen gewissen Einfluss. Apex-Chef Mathias Hehmann, der vielleicht kurz auf eine andere Neuigkeit gehofft hat, sagt schließlich: „Wir hoffen auf einen Förderbescheid bis Ende des Jahres.“ Habeck bestätigt: „Das wäre wünschenswert. Damit wird ein enormer Batzen Geld fließen.“ Insgesamt habe die EU 62 Projekte definiert, die staatlich gefördert werden sollen. „Fünf davon aus Mecklenburg-Vorpommern und eines eben hier von Apex.“

„Alle stehen eigentlich Gewehr bei Fuß“

Und wie sieht Habeck die Rolle des Wasserstoffs im Allgemeinen und die von MV im Besonderen? Wasserstoff werde sich zunehmend als Baustein der Energiewende etablieren. „Das wird jetzt in kurzer Zeit einen sehr schnellen Hochlauf erleben. Alle stehen eigentlich Gewehr bei Fuß.“

Wasserstoff soll nach seiner Vorstellungen vor allem da zur Energiespeicherung produziert werden, „wo immer mal wieder erneuerbare Energien in großen Mengen verfügbar sind“. Mecklenburg-Vorpommern sei ein Standort, der sich dafür anbiete, so Habeck. Es mache weniger Sinn, Strom an einem Ort zu produzieren und dann weit zu transportieren, um anderswo Wasserstoff zu produzieren.

Sagt es und ist schon wieder auf dem Sprung zum nächsten Thema: Die Lage der Tourismuswirtschaft in Zeiten von Corona. In Fincken (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist eine Gesprächsrunde von Habeck mit Vertretern der Tourismuswirtschaft geplant.

Von Juliane Schultz, Christopher Hirsch (dpa)