Wismars Schiffe segeln zur kleinen Hanse Sail nach Rostock

Obwohl die Hanse Sail in diesem Jahr offiziell wegen der Corona-Pandemie ausfällt, haben sich ein paar Traditionsschiffe dennoch auf den Weg gemacht, um Törns auf der Ostsee vor Rostock anzubieten. Mit dabei sind auch die beiden Wismarer Schiffe „ Wissemara“ und „Atalanta“. Ein paar freie Plätze zum Mitsegeln gibt es noch.

Die Poeler Kogge „ Wissemara“ bietet Plätze am Sonnabend an. Die Kogge segelt von 8 Uhr bis etwa 16 Uhr vom Alten Hafen in Wismar in den Rostocker Stadthafen. Am Sonntag bietet die Koggen-Crew von 10 bis 14 Uhr einen Törn vom Stadthafen Rostock bis nach Warnemünde und zurück an.

Noch Platz für Mitsegler

Am Montag legt die „ Wissemara“ vom Rostocker Stadthafen zurück nach Wismar ab. Die Tour dauert von 8 bis 17 Uhr. Alle Törns kosten pro Person 50 Euro, an Bord gibt es Eintopf und Kaffee und Kuchen. Tickets gibt es unter 3841 / 30 43 10 oder unter www.poeler-kogge.de.

Der ehemalige Lotsenschoner „Atalanta“ hat noch Platz für Mitsegler am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr und von 18 bis 22 Uhr. Der Törn kostet pro Person 55 Euro für Erwachsene, Kinder unter 7 Jahre zahlen nichts und Kinder von 7 bis 12 Jahre 25 Euro. Dazu gibt es Eintopf und Kaffee. Reservierung unter 03841/334144.

