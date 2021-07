Wittstock: Völlig überladener Transporter mit 7,7 Tonnen gestoppt

Mehr als doppelt so viel Gewicht, als erlaubt: An der Autobahn bei Wittstock hat die Polizei einen völlig überladenen Handwerker-Transporter auf dem Weg nach Rostock gestoppt. Die Ladefläche bog sich bereits, die Radkästen schleiften fast auf den Rädern.

