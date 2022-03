Rostock

Wladimir Kaminer (54) ist in diesen Tagen ein sehr gefragter Mann: Medien reißen sich um den in Berlin lebenden Bestsellerautoren („Russendisko“, „Die Wellenreiter“), wollen die Meinung des russischen Schriftstellers zu Wladimir Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine wissen. Viele seiner Leser und Leserinnen möchten Kaminer endlich wieder live erleben. In Rostock mussten sie fast zwei Jahre darauf warten. Immer wieder wurde Wladimir Kaminers Lesung pandemiebedingt verschoben. Nun kommt er: Der Kultautor tritt am 19. März in der Kulturbühne Moya auf. Die OZ sprach vorab mit ihm über Putin, seine Ängste und Spaß in Kriegszeiten.

Herr Kaminer, Ihre Leserschaft schätzt Ihren hintersinnigen Humor. Wie schwer fällt Ihnen das Lustigsein in diesen Tagen?

Es gibt wirklich wenig zu lachen in dieser Zeit. Obwohl: Wenn ich mir die Bilder aus meiner Heimatstadt Moskau anschaue und höre, dass die Regierung beschlossen hat, McDonald’s zu enteignen und eigene Brötchen zu backen – das ist schon skurril.

Was fühlen Sie, da Sie erleben, dass Putin tausende Menschen tötet und nach wie vor viel Rückhalt aus der russischen Bevölkerung erfährt?

Ich habe mich schon lange gewundert, dass meine Landsleute wie Lenin im Mausoleum eine Ewigkeit in einer Lethargie verbringen können, ohne je politisch zu denken. Diese Gleichgültigkeit dem eigenen Land gegenüber wundert mich. Jetzt scheint es so, dass ausgerechnet die Ukrainer eine Chance haben, das große Russland aufzuwecken.

Viele sagen, Putin möchte seine Jugend zurückhaben: die Sowjetunion. Das war nicht nur seine, sondern auch meine Heimat. Immerhin hab’ ich dort 23 Jahre verbracht. Das war eine Autarkie, eine Planwirtschaft. Alle Waren und die Bedürfnisse der Menschen waren von oben geplant. Wenn man das heute versuchen würde in Russland, das eigentlich nichts produziert außer Kalaschnikows – wie soll das gehen? Und dennoch entsteht da vor unseren Augen gerade eine neue Mischung aus Iran und Nordkorea.

Stichwort Nordkorea: Es gibt die „Madman-Theory“, die besagt, dass Staatschefs wie Putin oder Kim Yong-Un oder auch Ex-US-Präsident Donald Trump die Welt glauben machen wollen, jederzeit zu allem fähig zu sein. Was denken Sie? Ist der Wahnsinn Methode bei Putin?

Viele Russen sagen: ,So viel Scheiße in so kurzer Zeit kann kein Mensch alleine bauen. Da sind amerikanische Spione am Werk. Maulwürfe, die in Putins Bunker sind und ihm schlechte Ratschläge geben.’ Ich glaube, er verbringt die meiste Zeit in Gesellschaft seiner Masseure, Friseure, Fitnesstrainer, Köche, Ärzte und Vorkoster. (schmunzelnd) Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass irgendeiner von denen da eingeschleust wurde, um das große Russland kaputtzumachen. Ich kann in Putins Kopf nicht reinschauen. Aber irgendwas ist mit ihm passiert, ganz sicher.

Haben Sie Angst?

Natürlich. Es ging uns doch eigentlich gerade supergut, und den Russen auch. Denen ging es noch nie so gut wie zuletzt. Aber ihr Präsident musste ja diesen Krieg beginnen und die Russen tragen Putin mit und somit auch eine Schuld. In dieser Kloake, die sich da gerade aufmacht für Russlands Zukunft, werden sie zusammen schwimmen. Die Ukraine dagegen wird über kurz oder lang wieder aufgebaut, besser als zuvor, glaube ich. Das wird der Sieg der Ukrainer sein. Der Sieg der Europäer wird unsere Einigkeit und Solidarität sein, die wirklich beispiellos ist. Putin aber wird isoliert sein. Das wird eine spannende Geschichte. Ich seh’ schon ein dickes Buch kommen (lacht).

Lesung im Moya Am 19. März ist Wladimir Kaminer zu Gast in Rostock. Ursprünglich war die Lesung am 12.12. 2020 geplant, musste erst auf den 18.2.2021, dann auf den 11.12.2021 und schließlich auf den jetzigen Termin verschoben werden. Die Veranstaltung findet in der Kulturbühne Moya statt. Tickets zum Preis von 20 Euro pro Person (zzgl. Gebühren) gibt es im Ticketshop der OSTSEE-ZEITUNG auf www.tickets.ostsee-zeitung.de und auf www.kulturbotschafter-events.de. Alle bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Einlass ist 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uhr.

In Deutschland hören wir auch immer wieder von russischstämmigen Mitmenschen, die sich dieser Tage ausgegrenzt fühlen. Es gibt Berichte über Restaurants, die sich weigern, Russen reinlassen, oder über russische Kinder, die in der Schule gemobbt werden.

Wenn Kinder gemobbt werden, ist das natürlich nicht gut. Sie tragen keine Schuld an dem, was Erwachsene machen. Aber alles andere ist doch nachvollziehbar. Es ist eine Folge des Krieges, dass Russland zum Schimpfwort geworden ist. Sich zu beschweren, weil man in einem Restaurant nicht bedient wird, während das Brudervolk gerade unter russischen Bomben stirbt und alles verliert – das geht gar nicht, das ist unwürdig. Ich hab’ auch gehört, die Russen seien die neuen Viren. Aber die Corona-Viren waren irgendwie netter, fand ich.

Welche Erfahrung haben Sie persönlich gemacht?

Bei Auftritten erlebe ich, dass mich die Menschen gerade sehr bemitleiden. Weil ich dem russischen Regime schon immer sehr kritisch gegenüberstand, aber irgendwie auch dazu gehöre. Ich hab’ das Gefühl, dass ich überhaupt einer der wenigen Russen bin, die noch ansprechbar sind für die westliche Seite. Ich genieße gerade noch mehr Popularität als sonst. Ich würde diesen Ruhm gern eintauschen gegen ein bisschen Frieden.

Wird der Krieg auch eine Rolle bei Ihrem Programm in Rostock spielen?

Rostock war schon immer der Zeit voraus. Ich habe dort immer aus unveröffentlichten Texten vorgelesen, aus Büchern, die noch nicht gedruckt waren. Das möchte ich diesmal auch so machen. Die Welt zerfällt in zwei Teile, darüber denke ich viel nach, davon will ich erzählen. Aber es wird auch lustige Geschichten geben.

Darf man trotz Krieg fröhlich sein und lachen?

Man muss. Bis zum letzten Tag des Lebens. Wenn man nur weint, ist das eine Sackgasse. Natürlich sind der Krieg und auch das Leben an sich todtraurig, weil sie so unvorhersehbar und zerbrechlich sind. Aber Lachen ist der richtige Umgang mit der Tragödie.

