Rostock

Herrschaftszeiten, in Rostocks Umland ist was los: 40 Gutshaus-Besitzer wollen Ausflüglern und Jungunternehmern Modernes in historischen Mauern bieten und damit das Binnenland beleben. Dafür haben sie sich zum „Regiopolgarten Rostock – Stadt-Land-Gut“ zusammengeschlossen. Das Ziel: Beweisen, dass die Anwesen mehr als Kulturerbe und Ausflugsorte für Geschichtsfans, Kulturliebhaber und Romantiker sein können. Erreichen wollen die Akteure das, indem sie ihre Häuser in digitale Hotspots verwandeln.

Mit „Parkland“, „Hyggeland“ und „Gutsland“ gibt es bereits drei Gutshaus-Netzwerke im Mittleren Mecklenburg. Sie bündeln ihre Kräfte, um gemeinsam die Marke „Garten am Meer“ aufzubauen. Von gemeinschaftlicher Lobbyarbeit versprechen sich die Mitwirkenden, mehr Leute als bisher aufs Land zu ziehen. Die Planungen sind abgeschlossen. „Jetzt legen wir los“, kündigt Robert Uhde, Vizevorsitzender des Vereins Schlösser, Guts- und Herrenhäuser in MV, an.

Moderner Zeitgeist in alten Gemäuern

Der „Garten am Meer“ Quelle: Zill

Die Gutseigner wollen Urlauber, vor allem aber die Hansestädter zur Landpartie verführen. „Viele Rostocker kennen Mallorca besser, als das Umland ihrer Stadt. Das möchten wir gern ändern“, sagt Uhde. Dafür wollen die Akteure die Städter buchstäblich in Bewegung bringen – mittels E-Mobilität. Stromtankstellen in den Gutsdörfern seien in Planung, E-Bike-Touren und WLAN-Hotspots ebenso. Letztere sind für ein weiteres Anliegen wichtig: Die geschichtsträchtigen Häuser im „Garten am Meer“ sollen zu Arbeitsplätzen innovativer Großstädter werden und den digitalen Wandel auf dem Land vorantreiben.

Stallungen, Inspektorenhaus, Scheune: Viele Gutshäuser haben Nebengebäude, die aktuell leer stehen. „Das Potenzial wollen wir ausschöpfen“, sagt Robert Uhde. Zum Beispiel per Umbau zum Coworking-Space für Jungunternehmer. Start-ups aus Berlin und Hamburg hielten längst Ausschau nach solchen Arbeitsflächen abseits der Metropolen. Um ihnen ein Angebot zu unterbreiten, baut auch Uhde um. Im Marstall seines Herrenhauses Vogelsang sollen sich künftig Gründer, Bildungsträger und Firmen einmieten können. „Uns reicht eine Auslastung von 30 Prozent, damit sich der Aufwand rentiert. Und Interessenten gibt es genug.“

Die Bewohner der Gutsdörfer profitieren

Den Gutshäusern sei aber nicht nur daran gelegen, die eigenen Kassen und Gästebetten zu füllen, betont Uhde. Auch die Region ringsum soll profitieren. „ Gutshäuser können Arbeitgeber und damit Wirtschaftsmotor auf dem Land sein“, sagt Uhde. Und von WLAN-Hotspots und Co. würden schließlich auch Anwohner profitieren.

Eine andere Einkommensquelle sprudelt längst: Die Hochzeitsbranche habe sich als stetig wachsender Markt erwiesen, sagt Uhde. Immer mehr Heiratswillige wählen Gutshäuser als Location für Trauung und Feier aus. Wie gefragt die Immobilien bei Ja-Sagern sind, zeigt sich am Beispiel Herrenhaus Vogelsang. „Für dieses Jahr sind wir komplett ausgebucht und auch für 2021 sind schon die Hälfte der verfügbaren Termine weg“, sagt Uhde. Das zahlt sich aus. Für Partys in einmaliger Kulisse geben Brautpaare gern Geld aus.

Apropos Geld: Das Wirtschaftsministerium unterstützt den „Garten am Meer“ aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in Höhe von 240 000 Euro. Zugleich zahlt jeder beteiligte Gutshausbesitzer jährlich 390 Euro in einen gemeinsamen Topf ein. Für Vorhaben wie den Aufbau von Coworking-Spaces gebe es beim Land zusätzliche Förderprogramme, die bis zu sechsstellige Summen in Aussicht stellen, sagt Uhde.

Innovatives Marketing und Festival

Das Projekt „Garten am Meer“ läuft zunächst über insgesamt drei Jahre bis Herbst 2021 – mit Option auf Verlängerung. Die sollte man ausreizen, findet Robert Uhde. „Am besten bis zur Bundesgartenschau. Wir sind ja schließlich so etwas wie der Garten Rostocks.“ Um diesen bekannter zu machen, rührt das Netzwerk die Werbetrommel:​ Eine Wanderausstellung mit Gutshaus-Portraits soll demnächst zu sehen sein, eine Kooperation mit „Kunst heute“, bei der neue Kunst in alten Mauern gezeigt wird, steht ebenso an wie das bewährte Kultur-Erbe-Festival Mittsommer-Remise. Neben weiteren Kooperationen und Marketing-Aktivitäten in der Hansestadt wird es innovative Angebote geben wie das digitale Museum „Mecksikon“. Betreiber der Gutshäuser werden gemeinsame, regionale Produkte entwickeln, sich vernetzen und bekommen Coaching- und Entwicklungs-Workshops von der Schule für Landentwicklung. Ein Buchprojekt ist in Planung.

Von Antje Bernstein