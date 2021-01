Wo in Rostock neue Wohnungen und Hotels entstehen

Rostock

Die Hansestadt Rostock ist nicht nur bei Touristen beliebt – immer mehr Menschen möchten auch dauerhaft an der Warnow wohnen. Doch Platz ist knapp. Deshalb gibt es auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Großbaustellen, um Wohnungen zu schaffen. Und das vor allem in der Innenstadt: Neben dem Rosengarten sollen in der Rostocker City bis 2022 gleich mehrere Häuser entstehen. Die Wohnungsgenossenschaften Schiffahrt-Hafen (WGSH) sowie Marienehe planen auf dem rund 11 000 Quadratmeter großen Grundstück neben einer Tiefgarage insgesamt 154 Zwei- bis Vierraumwohnungen. „Wir liegen voll im Zeitplan. Derzeit werden schon die ersten Wohnungen verbindlich reserviert – und die Listen der Interessenten sind lang“, sagt Matthias Leutzow, Sprecher der WGSH.

So sollen die neuen Genossenschaftshäuser am Rosengarten aussehen. Quelle: WGSH

Ebenfalls gut voran kommt die Genossenschaft beim Bau des Brecht-Parks im Stadtteil Evershagen. Dort sollen in den kommenden Jahren, verteilt auf mehrere Gebäude, insgesamt 150 Wohnungen entstehen – die ersten bereits ab kommendem Jahr bezugsbereit. „Schon fertig ist die Parkgarage, für die wir auch schon die ersten Verträge unterzeichnet haben“, sagt Leutzow.

Bagger rollen am Glatten Aal

Mitten in der Innenstadt wird ab sofort auch wieder gebaut: Der bisherige Schotterparkplatz am Glatten Aal wird sich in den nächsten Jahren in ein Wohn- und Geschäftsquartier verwandeln. Der Investor Randalswood Germany, der bereits das benachbarte Hanse-Karree gebaut hat, will diesmal aber nicht nur Eigentums-, sondern „in größerem Umfang“ auch Mietwohnungen schaffen. Neben einer Tiefgarage sind oberirdisch insgesamt 135 Wohnungen, fünf Gewerbeeinheiten sowie ein Hotel mit 161 Zimmern geplant.

Bauherrenwechsel am Vögenteich

Nach langem Stillstand und einem Wechsel des Bauherren drehen sich auch ein paar Hundert Meter weiter wieder die Kräne: An der Ecke August-Bebel-Straße/Am Vögenteich plant Immobilien-Unternehmer Fred Muhsal bis nächstes Jahr die Fertigstellung von zwei Gebäuden mit 89 Wohnungen sowie 17 Läden.

Radisson-Bau startet in diesem Jahr

Als Anziehungspunkt für Touristen entstehen in der Hansestadt aber auch neue Hotels. So geht es im Frühjahr mit dem Bau eines neuen Komplexes auf der Fläche vor dem Aida-Firmensitz am Stadthafen los. Dort baut die Friedemann-Kunz-Familienstiftung einen Komplex aus Radisson-Hotel samt Gastronomie sowie Büroräumen und einer Betriebskita, die vom benachbarten Unternehmen Centogene genutzt werden. Spätestens im Sommer 2023 soll alles fertig sein.

Auch auf dem ehemaligen Werftgelände an der Warnow wird kräftig gebaut. Quelle: Ove Arscholl

Großbaustelle an der Werft fast fertig

Bis zum Sommer abgeschlossen haben will dagegen die List-Gruppe ihre Großbaustelle neben dem Neptun-Einkaufscenter. Neben dem bereits fertiggestellten B&B-Hotel sollen dort auch ein Arthotel und damit insgesamt 253 Zimmer sowie ein Bürokomplex mit 3500 Quadratmetern Nutzfläche entstehen. Ganz in der Nähe und ebenfalls auf dem früheren Werftgelände sollen bis zum Jahr 2023 noch fünf Gebäude mit 162 sogenannten Micro-Suiten für Touristen sowie Geschäftsreisende entstehen, die länger bleiben als normalerweise im Hotel, aber dann keine Wohnung suchen müssen. Bauherr für dieses Projekt ist die Kölner Pantera AG.

Von Claudia Labude-Gericke