Mit Gutscheinen durch die Krise – mit dieser Idee wollten einige Rostocker Schüler im ersten Corona-Lockdown ihre Lieblingsgeschäfte unterstützen. „Kopf über Wasser“ heißt das Internet-Hilfsportal, das sie dafür ins Leben riefen und bei dem jeder Coupons für seinen Lieblingsladen erwerben kann. Auch wenn im zweiten Corona-Lockdown zumindest der Einzelhandel geöffnet bleiben darf, besteht das Angebot weiter. Immerhin können auch Gutscheine für Restaurants und Cafés sowie Künstler und Vereine gekauft werden. Insgesamt sind derzeit zirka 175 Projekte auf der Webseite vertreten.

Jetzt haben Emil Rungenstein, Szymon Nastaly, Lukas Köhnke, Paul Deiß, Robin Heine, Adrian H. und Johannes K. für ihr Engagement einen Preis gewonnen. Am Freitagabend erhielt das „Kopf über Wasser“-Team den „ Kika Clever Online Award“ des Kinderkanals. Die Übergabe fand bei einer Live-Show unter Corona-Bedingungen in Dortmund statt. Mehrere hundert Projekte waren für fünf Kategorien eingereicht worden und zeigten das außergewöhnliche Engagement der heutigen Jugend.

Influencerinnen überreichen den Pokal

Stellvertrend für die Gruppe waren Emil und Szymon nach Dortmund gereist. „Das war schon ziemlich aufregend“, bilanziert Letzterer am Tag nach der Show. Ihre Trophäe erhielten beide aus den Händen der Influencerinnen und Projektpatinnen Lisa & Lena, die voller Lob für die Teilnehmer ihrer Award-Kategorie waren. „Wir müssen alle aufpassen, dass wir uns in der Social Media-Welt nicht verlieren und auch in der Realität Freunde haben. Umso cooler ist es, dass wir drei Projekte vorstellen durften, die Social Media gezielt und clever nutzen und sich sogar für andere Leute einsetzen“, so die bekannten Influencerinnen. Der verdiente Sieg sorgte für pure Aufregung bei Entwickler Emil (17) aus Rostock: „Wir sind wirklich ziemlich überrascht worden, freuen uns aber mega! Damit haben wir auf keinen Fall gerechnet“, erklärte er bei der Übergabe des Preises.

Zusätzlich zum Pokal erhielten die jungen Web-Entwickler ein Preisgeld von 1000 Euro. „Das werden wir unter uns aufteilen. Es ist eine schöne Belohnung, da wir bisher alles nur ehrenamtlich gemacht haben“, sagt Szymon, der wie seine Mitstreiter auch im kommenden Jahr das Abitur ablegen will.

Neues Projekt bereits in Arbeit

Auf ihrem bisherigen Erfolg wollen sich die jungen Kreativen aus der Hansestadt aber nicht ausruhen. „Wir arbeiten schon an einem neuen Projekt“, so Szymon. Mit der Internetseite „www.kunst-buehne.de“ wollen sie sich vor allem auf Musiker und andere Künstler konzentrieren und denen in der Corona-Zeit eine Bühne bieten.

Von Claudia Labude-Gericke