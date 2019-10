Wofür Rostocks Südstadt-Klinik 90 Millionen Euro ausgeben will

Rostock

Dass Steffen Vollrath Großes mit der Südstadt-Klinik vorhat – das hatte der Direktor des städtischen Krankenhauses bereits Anfang 2018 angekündigt. Nun wird es konkret: Vollrath hat den Wirtschafts- und Investitionsplan für das Haus vorgelegt. Mehr als 90 Millionen Euro will die Südstadt-Klinik allein bis Ende 2023 in neue Technik und vor allem neue Gebäude investieren. 2020 soll es mit einer neuen Küche und dem Umbau der Notaufnahme losgehen.

Küche vor dem Ausfall

Was den Neubau einer Zentralküche für das kommunale Klinikum angeht, drängt die Zeit: „Die vorhandenen Strukturen können zu einer akuten Gefährdung der Speisenversorgung der Patienten führen. Erneute Teilsanierungen sind wirtschaftlich nicht sinnvoll“, schreibt Vollrath in einem Bericht für die Bürgerschaft. Leitungen, Rohre und die gesamte Bausubstanz hätten ihre Lebensdauer überschritten. Die Küche stammt noch aus den 1960er Jahren, wurde zusammen mit dem gesamten Klinikum gebaut. Anfang der 1990er wurde die Bausubstanz letztmalig saniert. Nun wird es Zeit, eine neue Küche zu bauen, sagt der Klinik-Direktor.

Ebenfalls dringend neu gebaut werden müsse die Notaufnahme in der Südstadt-Klinik. Das Krankenhaus der Stadt ist als Unfallzentrum zertifiziert, braucht dafür aber mehr Platz. Neue, sogenannte Schockräume für schwerkranke oder schwer verletzte Patienten müssten her. Und ein hochmoderner Computertomograph, um hochauflösende Röntgenaufnahmen gleich in der Notaufnahme machen zu können. „Wir brauchen den Ausbau, weil die Zahl der Notfall-Patienten bei uns weiter steigt“, so Vollrath. 2004 wurden in der Südstadt knapp 14 000 Notfälle pro Jahr behandelt. Heute seien es doppelt so viele. Für die neue Küche und den Ausbau der Notaufnahme will das Krankenhaus in zwei Jahren knapp zehn Millionen Euro investieren.

Weitere sechs Millionen Euro soll ein weiterer Herzkatheter-Messplatz kosten – samt neuem OP-Bereich: Der bestehende Messplatz habe seine Kapazitätsgrenzen erreicht. Zudem wolle sich das städtische Krankenhaus mehr denn je auf Eingriffe am Herzen spezialisieren und dafür eine neue kardiologische Station aufbauen.

Erweiterung für 60 Millionen Euro

Noch teurer wird das, was Vollrath ab 2022 plant: Die Südstadt-Klinik hält – trotz des Streits mit der Uni-Medizin – weiter am Bau der geplanten neuen Kinderklinikin der Hansestadt fest. Allein für 2022 und 2023 plant das stadteigene Klinikum für das Eltern-Kind-Zentrum 30 Millionen Euro ein. Und Vollrath macht Druck bei dem Thema: Im kommenden Jahr will der Direktor bereits eine Viertelmillion Euro für konkrete Planungen ausgeben. Ebenfalls vorab muss die Klinik ein neues Notstrom-Aggregat kaufen – auch das kostet eine weitere halbe Million Euro.

Zeitgleich mit dem Bau der Kinderklinik soll auch das „Erwachsenen-Krankenhaus“ wachsen: Die Südstadt will ein weiteres Bettenhaus bauen. Kosten laut Plan für 2022 und 2023: 31 Millionen Euro. Weil Rostock und das Umland wachsen, die Menschen zudem immer älter werden, steigen auch die Fallzahlen im Krankenhaus: 27 000 Patienten wurden allein 2017 stationär behandelt. Die Klinik-Leitung rechnet in den kommenden Jahren mit einem Plus von zehn Prozent bei dieser Zahl. Dafür soll die Zahl der Betten steigen – von knapp 470 bisher auf mehr als 520. Und: Die Stationen sollen neu aufgeteilt werden. Bisher gehören 25 bis 30 Betten zu einer Station, künftig sollen es 40 sein. Das sei effektiver. Die Zimmer sollen künftig größer und komfortabler werden – und endlich soll auch jedes ein eigenes Bad haben.

Vollrath : Ausbau ist dringend nötig

Trotz der Millionen-Pläne plant das Südstadt-Klinikum – das als hochrentabel gilt – mit einem Millionen-Gewinn, der an die Stadt fließen soll. Fünf Millionen Euro Überschuss will Vollrath 2020 machen. Er hatte aber bereits vor einem Jahr angekündigt, dass diese Ausschüttungen nicht mehr selbstverständlich seien: „Auch wir wollen und müssen unseren Patienten neue und moderne Verfahren in Diagnostik und Therapie anbieten. Hierfür halten wir einen modernen und leider auch sehr kostenintensiven Gerätepark vor, den wir ständig weiterentwickeln“, sagt der Krankenhaus-Chef. Diese Investitionen würden sich aber nicht nur für Patienten auszahlen, sie würden die Klinik auch für junge Mitarbeiter und Spezialisten attraktiv machen – als Arbeitgeber.

Vollrath weiter: „Zudem verzeichnet unser Haus auch weiterhin steigende Patientenzahlen, die auch zusätzliche Investitionen in die Immobilie, in Räumlichkeiten für Untersuchungen und vor allem Bettenzimmer, wie auch Stationskapazitäten erfordern. Unser Haus benötigt baldigst neue und zusätzliche Stationen.“

