„Alle Welt ist närrisch auf Wasser – und das sind wir auch“, sagt Norbert Steffen. Der 69-Jährige steht auf seinem Balkon im Rostocker „Inselquartier“ und blickt zur Warnow. 180 Mietwohnungen hat die Wiro hier bis 2018 auf der Holzhalbinsel gebaut. Steffen und seine Frau gehörten zu den Ersten, die eingezogen sind. Das Ehepaar hat dafür sein Haus in der Gemeinde Satow aufgegeben und diesen Schritt bislang nicht bereut.

„Mit dem Alter wird das Leben auf dem Land nur schwieriger“, sagt Norbert Steffen. Ständig seien er und seine Frau auf das Auto angewiesen gewesen – und auch der Garten sei langsam zur Belastung geworden. Nun haben die beiden drei Zimmer, Terrasse und Balkon in bester Lage. „Es ist wirklich schön hier. Wir gehen gern am Warnowufer spazieren.“ Und das Leben sei tatsächlich bequemer geworden: „In der vergangenen Woche wurde hier Rasen gemäht und ich musste nur ein paar Blumentöpfe beiseiteräumen. Was für ein Luxus“, sagt der Rentner.

„Stadt in der Stadt“

Fünf Gebäude gehören zum „Inselquartier“, eine Tiefgarage und ein offener Innenhof mit Spielplatz. Alle der 180 Wohnungen – von 43 bis 130 Quadratmeter Größe jeweils mit Balkon oder Terrasse ausgestattet – seien damals sofort vermietet gewesen, berichtet Wiro-Sprecher Carsten Klehn. Und auch jetzt seien alle belegt. „Die Holzhalbinsel hat sich zur Stadt in der Stadt entwickelt. Ich schätze, allein in unseren Wohnungen leben derzeit 450 Menschen“, sagt Klehn. Hinzu kämen noch die, die in den Eigentumswohnungen drum herum leben.

Das „Inselquartier“ auf der Holzhalbinsel von oben Quelle: Frank Söllner

Die Menschen fänden auf der Holzhalbinsel alles, was sie benötigen – Einkaufsmöglichkeiten von Supermarkt bis Drogerie, Restaurants und sogar Sportmöglichkeiten. Und falls doch etwas fehlt: Die Rostocker Innenstadt ist mit zehn Minuten Fußweg nicht weit. Doch für Klehn bleibt die deutlichste Besonderheit die Lage direkt am Wasser: „Wo hat man schon die Möglichkeit, mit seinem Stand up Paddle direkt vor der Haustür in die Warnow zu steigen?“

Miete über dem Durchschnitt

Wie teuer eine Wohnung im „Inselquartier“ ist, verrät die Wiro nicht. Laut dem Mietspiegel 2021 der Hansestadt dürfte die Kaltmiete je nach Größe aber zwischen 9,01 und 11,90 Euro pro Quadratmeter und damit deutlich über dem Durchschnitt in Rostock von 6,25 Euro liegen. Der Warnowblick aus jeder Wohnung hat seinen Preis.

Verzichten würde ein junger Vater, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, darauf trotzdem nicht. Er sei gerade erst mit seiner Familie ins Quartier gezogen – von Hamburg nach Rostock. „Ich komme ursprünglich aus Kiel und bin ein Küstenkind. Ich schätze die Nähe zum Wasser“, sagt er, während er mit seiner Tochter im Innenhof spielt.

„Ich kenne hier fast alle mit Namen“

Ein weiterer Vorteil, den viele Bewohner im „Inselquartier“ nur ungern missen würden: den Hausempfang. Sabine Meier ist eine der Mitarbeiterinnen, die von Montag bis Sonnabend tagsüber für alle Mieter ansprechbar ist. Ihre Aufgaben sind vielfältig: Sie nimmt Pakete an, gießt Blumen für Bewohner im Urlaub, öffnet Handwerkern die Tür, sorgt aber auch einfach für Ordnung und Sicherheit. Und das schon seit Beginn an.

Sabine Meier (57) arbeitet von Beginn an im Hausempfang des „Inselquartiers“. Sie kennt fast alle Bewohner mit Namen. Quelle: Pauline Rabe

„Ich kenne hier fast alle mit Namen – nur die nicht, die wirklich noch keinen Kontakt zu uns hatten, aber das sind die wenigsten“, erzählt die 57-Jährige. Besonders für die älteren Bewohner im Quartier sei ihr Dienst wertvoll. „Wir benachrichtigen auch mal den Pflegedienst, wenn es Probleme gibt“, sagt Meier weiter.

Wichtige soziale Funktion – gerade in Corona-Zeiten

Noch wertvoller sei aber die soziale Funktion. Gerade in Corona-Zeiten sei sie auch einfach nur Gesprächspartnerin. Einige der älteren Mieter seien aktuell oft alleine – der Partner vielleicht kürzlich verstorben oder gern genutzte Angebote aufgrund der Krise weggefallen. „Fünf Minuten miteinander zu plaudern, kann da schon helfen“, sagt Meier.

Norbert Steffen hat den Hausempfang vor allem bei seinem Einzug genutzt, als es noch ein paar kleinere Probleme gab. Doch auch jetzt schätzt er die Möglichkeit noch sehr: „Es tut einfach gut, zu wissen, dass immer jemand da ist“, sagt der 69-Jährige.

