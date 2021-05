Rostock

Die 65 Quadratmeter große Wohnküche ist lichtdurchflutet. Große Glasflächen verstärken das Gefühl von Weitläufigkeit. Die ausladende Sitzecke passt sich in die moderne Raumgestaltung ein. Regina (66) und Jürgen Penthin (63) haben sich im Hansekarree in der Johannisstraße ihr Reich geschaffen.

Von ihrer Eckwohnung im dritten Stock geht der Blick unter anderem zur Musikschule und zum Einkaufzentrum Rostocker Hof. Davor erstreckt sich das Baufeld für das zweite Quartier am Glatten Aal. 120 Wohnungen sollen hier entstehen.

Aus dem Rostocker „Speckgürtel“ in die Innenstadt

„Die Eigentumswohnung ist unser Altersruhesitz“, erklärt der Hausherr. Vor gut einem Jahr zog das Rostocker Ehepaar aus seinem Haus in Stäbelow (Landkreis Rostock) aus und wohnt seither am Glatten Aal. Mehr Innenstadtlage geht nicht.

Mehr Innenstadtlage geht nicht – das Hansekarree in der Johannisstraße. Am Glatten Aal entsteht davor ein weiteres Quartier mit 120 Wohnungen. Quelle: Frank Söllner

Ob Neuer Markt, Kröpeliner Straße, Stadthafen – alles befindet sich in unmittelbarer Nähe. „Wir können vielfältige Einkaufmöglichkeiten, Kino, Ärzte, Theater und Restaurants fußläufig erreichen. Das ist ein deutliches Plus an Lebensqualität, auch wenn durch Corona gerade in Sachen Kultur noch Flaute herrscht“, sagt der Lehrer für Mathematik und Physik am Christophorus-Gymnasium. Zudem lebten ihre beiden Kinder und vier Enkel in anderen Bundesländern – im höheren Alter sei ein Einfamilienhaus ohne Hilfe schwer zu bewirtschaften.

Leserumfrage: Wohnen in Rostock: Was ist Ihnen wichtig?

Mieten zwischen 11 und 14 Euro pro Quadratmeter

„Gerade ältere Paare kehren zurück in die Stadt“, verdeutlicht Jana Blaschka, Standortmanagerin des Immobilienunternehmens Engel & Völkers. 99 Prozent der Käufer der insgesamt 89 Wohnungen im Hansekarree – Durchschnittsalter 50 plus – sind Rostocker. „Etwa 60 Prozent nutzen die 30 bis 220 Quadratmeter großen Quartiere in dem Sechsgeschosser bereits selbst. Viele andere Käufer vermieten die Wohnungen, bis sie selbst hier einziehen werden“, so Jana Blaschka.

Standortmanagerin Jana Blaschka des Immobilienunternehmens Engel & Völkers. Quelle: Frank Söllner

Die Mieten bewegen sich zwischen 11 und 14 Euro pro Quadratmeter. Die Käufer investierten indes zwischen 3500 und 6000 Euro pro Quadratmeter.

Kauf mutete unerschwinglich an

Das 103-Quadratmeter-Domizil – Wohnküche, Schlafzimmer, zwei Bäder und ein Arbeitszimmer – konnten die Penthins teilweise mitgestalten. Bevor sie nächtelang planten, die Innenwände ‚verschoben‘ und die vorhandenen Möbel optimal eingepasst haben, war die Kostenfrage zu klären. Diese erschienen der Rentnerin und dem Pädagogen utopisch. Doch vor allem die steigenden Immobilienpreise halfen ihnen

Haben sie den Quasitausch ihres Hauses gegen die Eigentumswohnung schon bereut? „27 Jahre Dorfleben prägen. Vor allem vermissen wir die grüne Umgebung Stäbelows“, erklärt Jürgen Penthin. Er durchlebt mit seiner Frau eine Art Gewöhnungsprozess, wie er sagt.

Zum Glück stellt Rostock keine Steinwüste dar. Die reizvolle Architektur und die tollen Wege entlang der Warnow – ob zum Spazierengehen oder Joggen – gefallen ihm. „Wir sind hier angekommen“, sagt das Mitglied des Verwaltungsbeirates. Zumal die Bauausführung, bis auf behobene Heizungsprobleme in vier Wohnungen, keine größeren Mängel aufweise.

Aufzüge, Tiefgarage, schön gestalteter Innenhof

Das zeigten auch die Reaktionen vieler Mieter bei Gesprächen mit dem Verwaltungsbeirat. Aufzüge, behindertengerechte Zugänge, Tiefgarage, ein schön gestalteter Innenhof und eine große Dachterrasse für alle Bewohner mit Sitzgelegenheiten, Strandkörben und Spielgeräten für Kinder gehören in der Johannisstraße dazu.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

300 Euro Hausgeld monatlich zahlen die Penthins unter anderem für Wasser, Heizung, Hausreinigung und Hausmeister. Hinzu kommen die Kosten für Strom und Tiefgaragenstellplatz.

Rasant steigende Baupreise Die Klassiker unter den Eigentumswohnungen – 70 bis 75 Quadratmeter große Dreiraumwohnungen – sind in Rostock laut Immobilienmaklerin Jana Blaschka besonders gefragt. Während für modernisierte Platten-Bauten etwa 2500 Euro pro Quadratmeter aufgerufen werden, sind es laut der Fachfrau bei so genannten Altbauten 3000 bis 3500 Euro und bei Neubauten als unterste Grenze 4500 Euro. Angesichts rasant steigender Baupreise liegen exklusive Eigentumswohnungen derzeit zwischen 6000 und 10 000 Euro. Die Spitzenwerte – etwa in Gehlsdorf, Warnemünde, im Stadthafen oder auf der Holzhalbinsel – liegen bei 14 000 Euro. Das Hansekarree am Glatten Aal im Rostocker Zentrum wurde von der Randalswood Germany GmbH erbaut. Rund 45 Millionen Euro wurden in das Vorhaben investiert.

Ärger mit Straßen und Grünflächen am Hansekarree

„Eine Zumutung ist jedoch, dass die Stadt weder die Gehwege noch die Grünanlagen am Hansekarree annehmbar gestaltet“, betont Penthin. Und Abhilfe ist nicht in Sicht. Laut der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau wird allein die Sanierung der Straßen rings um den Glatten Aal bis Juni 2024 andauern. Denn die Nordwasser GmbH erneuere dort ihren Leitungsbestand. Und erst danach werden vorhandene Grünflächen hergerichtet.

Das Hansekarree in der Johannisstraße Quelle: Frank Söllner

Für die Penthins ist dies ein Unding. Es schrecke Bürger ab, in die Innenstadt zu ziehen. Ungebrochen groß sind derweil die Preissprünge bei Eigentumswohnungen in der Hansestadt. „Und ein Ende ist nicht abzusehen“, verdeutlicht Maklerin Jana Blaschka.

Von Volker Penne