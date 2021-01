Wohnung in Rostock brennt – 73-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Rostock

Bei einem Wohnungsbrand in einem Rostocker Hochhaus ist ein 73-jähriger Mieter am Samstagmorgen lebensgefährlich verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache war in der Küche der Wohnung im 9. Stock ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten von Feuerwehr und Polizei gegen 8 Uhr zu dem Einsatz in die Helsinkier Straße in den Stadtteil Lütten Klein gerufen. Nachbarn hatten aus der Wohnung Rauch gesehen und den Notruf verständigt.

Kurz darauf trafen zahlreiche Streifenwagen und die Berufs- sowie Freiwillige Feuerwehr am Brandort ein. Während die Polizisten die Straßen rund um den Wohnblock sperrten, begannen die Feuerwehrleute mit der Brandbekämpfung. Sowohl vor als auch hinter dem Mehrfamilienhaus brachten sich die Fahrzeuge, darunter auch eine Drehleiter, in Bereitschaft. Mit schwerem Atemschutz ausgestattet betraten die Feuerwehrleute das Gebäude und schließlich auch die brennende Wohnung.

73-Jähriger bewusstlos in brennender Küche

Die Rettungskräfte fanden den 73-jährigen Mieter bewusstlos auf dem Küchenboden liegend. Er kam in den Schockraum der Uniklinik, sein Gesundheitszustand wurde als lebensbedrohlich eingestuft. Er erlitt schwerste Verbrennungen. Die Feuerwehrleute löschten den Brand in der Küche. Nachdem die Wohnung durchlüftet wurde, suchten Kriminalbeamte nach der Brandursache. Offenbar kam es in der Küche zur Explosion eines elektrischen Geräts, womöglich eines Wasserkochers.

Unglücklicherweise soll der Mieter nach Ausbruch des Feuers auch noch gestürzt sein, er konnte sich deshalb nicht selbst retten. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet und die Sperrungen konnten aufgehoben werden.

