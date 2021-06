Rostock

Die Mieten in der Hansestadt Rostock werden immer teurer. Aktuell kostet der Quadratmeter 6,25 Euro kalt. Das geht aus dem Mietspiegel 2021 der Stadt hervor. Welche Rolle spielt der Stadtteil? Worauf wird bei der Auswahl der Wohnumgebung geachtet? Und wie viel Miete würden die Menschen maximal bezahlen? All diese Fragen haben wir unseren OZ-Lesern in einer Umfrage gestellt.

Bei der Frage nach den Stadtteilen waren sich die insgesamt 115 Teilnehmer nahezu einig. Die Mehrheit hat mit mehr als drei Viertel aller Stimmen angegeben, dass der Stadtteil sehr wichtig ist und nur bestimmte Viertel infrage kommen. Etwa jeder Fünfte hat zwar bestimmte Vorstellungen, was den Ort betrifft, würde aber für die richtige Wohnung davon auch abweichen. Nur wenige Menschen sagten in der Umfrage, dass ihnen der Stadtteil egal sei.

Das ist den Lesern bei ihrer Wohnung wichtig

Welche Kriterien bei der Wohnungssuche in Rostock eine besondere Rolle spielen, darüber haben 113 OZ-Leser bei der zweiten Frage abgestimmt. Dabei konnten mehrere Antworten ausgewählt werden. Den meisten sind Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe (circa 84 Prozent) sowie eine gute Verkehrsanbindung (rund 78 Prozent) wichtig. Aber auch eine ruhige Lage und Grünflächen in unmittelbarer Umgebung ist für mehr als zwei Drittel aller Teilnehmer von Bedeutung.

Etwa 55 Prozent der Menschen achten darauf, ob es gute Parkmöglichkeiten und bestimmte Einrichtungen, wie zum Beispiel Ärzte, Schulen oder eine Kirche in der Nähe gibt. Auch ein gepflegtes Straßenbild (circa 51 Prozent), nette Nachbarn (fast 50 Prozent) und ebenso die Nähe zum Wasser (37 Prozent) ist für viele der Teilnehmer wichtig. Nur für Wenige (fast zwei Prozent) spielt die Wohnungsumgebung keine große Rolle.

Auch bei der Frage nach den Gründen für einen Umzug konnten die OZ-Leser mehrere Antwortmöglichkeiten auswählen. Mehr als die Hälfte der 112 Teilnehmer gaben zu hohe Mieten, einen schlechten Zustand der Wohnung und Stress mit dem Vermieter als Anlass an, sich eine andere Bleibe zu suchen. Zudem sind für die Menschen aber auch Ärger mit den Nachbarn (rund 48) und zu wenig Platz (etwa 40 Prozent) ausschlaggebend für die Entscheidung.

Was eine Wohnung unbedingt braucht

Balkon, Terrasse oder Garten ist für viele Menschen bei der Wohnungssuche ausschlaggebend. Das gaben mehr als 83 Prozent der Umfrage-Teilnehmer bei der Frage, was eine Wohnung unbedingt brauche, an. Hierbei konnten ebenfalls mehrere Antworten ausgewählt werden. So braucht mehr als die Hälfte der Leser auch einen Keller oder einen Dachboden bei ihrer Wohnung. Auf eine Badewanne legen circa 46 Prozent und auf einen Aufzug etwa 41 Prozent der Menschen wert. Weniger als fünf Prozent der Teilnehmer haben keine speziellen Vorstellungen für ihre Wohnung.

So viel würden die Menschen für den Quadratmeter ausgeben

Recht unterschiedlich ist die Frage nach dem Preis pro Quadratmeter für die Kaltmiete einer Wohnung ausgefallen. 111 Teilnehmer stimmten dabei ab. Circa jeweils ein Drittel der Menschen würde maximal sieben oder neun Euro zahlen. Rund 15 Prozent wären bereit bis zu 11 Euro den Quadratmeter auszugeben. Nicht einmal jeder Zehnte gab an, dass es für ihn keine Grenze bei den Preisen gibt. Die restlichen Teilnehmer haben dabei keine klare Meinung und stimmten mit „Ich weiß nicht“ ab.

Bei der Umfrage hat die OZ unter allen registrierten Teilnehmern einen Amazon-Gutschein im Wert von 100 Euro verlost. 32 Personen sind dabei im Lostopf gelandet. Und die glückliche Gewinnerin heißt Gerda Lehmann aus Rostock.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie möchten mehr über den Wohnungsmarkt in Rostock wissen? Im großen OZ-Immobilien-Spezial haben wir uns diesen einmal genauer angesehen. In welchem Stadtteil ist es aktuell am teuersten? Wie lebt es sich in besonderen Vierteln? Hier erfahren Sie mehr.

Von OZ