Wohnung mieten in Rostock: In diesen Stadtteilen ist es am teuersten

Wer in Rostock eine Wohnung mietet, muss dafür im Schnitt 6,25 Euro pro Quadratmeter zahlen. Das geht aus dem aktuellen Mietspiegel der Hansestadt hervor. Im Vergleich zum Mietspiegel 2019 hat sich der Preis um 13 Cent erhöht – die Steigerung fällt kleiner aus zuvor. Doch in welchen Stadtteilen ist es aktuell am teuersten und wie hoch sind die Mieten dort?

Die höchsten Mietpreise werden in Warnemünde, der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) und der gesamten Innenstadt verlangt. Im Mietspiegel werden diese Stadtteile als „besondere Wohnlage“ zusammengefasst. Hier werden Nettokaltmieten bis zu 11,90 Euro pro Quadratmeter im Neubau fällig. In älteren Mehrfamilienhäusern (bis 2008) sind bis zu 9,54 Euro möglich. Die durchschnittlichen Preise je Wohnungsgröße sind in der Tabelle dargestellt.

Das unterscheidet „gute“ von „normaler Wohnlage“

Billiger lebt es sich in der „guten“ und „normalen Wohnlage“. Hierbei wird im Mietspiegel nicht nach Stadtteilen, sondern Straßen unterschieden. Die Begründung der Stadt: Datenschutz und eine fehlende Mietstatistik. Straßen in „guter Wohnlage“ sind laut Mietspiegel offen bebaut, das Straßenbild ist gepflegt, die Lage ruhig und verkehrsgünstig. Zudem gibt es Grünflächen, Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie Stellflächen und Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.

In „guter Wohnlage“ sind laut Mietspiegel im Neubau bis zu 9,16 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter fällig, in älteren Gebäuden sind es bis zu 7,47 Euro. In „normaler Wohnlage“ sind im Neubau bis zu 10,80 Euro möglich, in älteren Gebäuden bis zu 7,99 Euro.

„Wohnungsnot in Rostock hält an“ – Segregation als Problem

Der Druck auf den Rostocker Wohnungsmarkt ist laut Kai-Uwe Glause, Geschäftsführer des Mietervereins der Hansestadt, zuletzt nicht gestiegen. Die Einwohnerzahl sei nur minimal gewachsen, so dass auch die Nachfrage nach Wohnungen sich kaum verändert hat. Dennoch: „Die Wohnungsnot hält an“, sagt Glause. Der Leerstand an Wohnungen liege derzeit unter zwei Prozent. Erst ab vier Prozent würde man von einem funktionierenden Wohnungsmarkt sprechen.

Ein weiteres Problem in Rostock laut Glause: „Die Segregation – die soziale Entmischung – schreitet voran“, sagt er. In bestimmten Bereichen würden Mieter durch hohe Angebotsmieten, aber auch durch Erhöhungen im Bestand zunehmend verdrängt werden. Kein neues Phänomen: Eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin hat diese Entwicklung in Rostock seit etwa 2010 bestätigt.

Forderung: Bezahlbarer Wohnraum auch in guten Lagen

Doch was tun? „Auch in guten Lagen muss bezahlbarer Wohnraum entstehen“, fordert Kai-Uwe Glause. Die Stadt dürfe Grundstücke nicht zu Höchstpreisen veräußern und müsste die Entstehung geförderten Wohnraums begünstigen. Gleichzeitig müssten in Stadtteilen, in denen bislang vorrangig sozial schwächere Bürger wohnen, mehr lebenswerte Strukturen geschaffen werden. „Dann würden auch wieder sozial stärkere Bürger in diese Stadtteile ziehen.“

