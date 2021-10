Die Corona-Krise macht sich auch auf dem Immobilienmarkt in Mecklenburg-Vorpommern bemerkbar. Wer sich den Wunsch vom Wohneigentum erfüllen will, muss gut bei Kasse sein. Wie hoch der Quadratmeterpreis für eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus an der Ostsee ist, zeigt ein neuer Preisspiegel vom deutschen Immobilienverband.