Rostock

Jahrelang hat Rostock auf Großbauten gesetzt – jedenfalls in Sachen Wohnen. Seit vor einigen Wochen die neue Bevölkerungsprognose für die Hansestadt vorgelegt wurde, stellt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen diesen Kurs aber infrage. Denn Rostock wächst nicht nur langsamer, Rostock verliert auch noch zunehmend junge, gut verdienende Menschen.

Madsen will diesen Trend stoppen und setzt statt auf Mehrfamilienhäuser verstärkt auf Wohngebiete für Einfamilienhäuser, damit Familien nicht mehr ins Umland abwandern müssen, wenn sie sich im Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen wollen. Doch diese Rechnung hat er offenbar ohne die Bürgerschaft gemacht.

Anzeige

Linkes Bündnis will Miete statt Eigentum

Nach Kritik des Mieterbundes Rostock – er warf dem OB vor, offenbar vergessen zu haben, das nach wie vor fast 7000 Wohnung in der Hansestadt fehlen – und des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmen sprechen sich nun auch SPD und Grüne in der Hansestadt gegen große neue Baugebiete für Einfamilienhäuser aus.

Weitere OZ+ Artikel

Leser-Umfrage: Eigenheime oder Mietwohnungen: Welcher Weg ist der richtige für Rostock?

„Wohnen muss in Rostock nach wie vor oberste Priorität haben. Der Druck auf die Mieten lässt sich aber vor allem durch den beschleunigten Bau von Wohnungen und Mehrfamilienhäusern senken. Es müssen mehr Mietwohnung entstehen – auch für Familien“, sagt SPD-Kreischef Julian Barlen. Auch die Sozialdemokraten hätten nichts gegen Einfamilienhäuser, der OB dürfe aber nicht die Bedürfnisse der „vielen, vielen Menschen und Familien mit niedrigen Einkommen“ übersehen. Denn diese Gruppe bräuchte eben keine Eigenheime, sondern bezahlbare Mietwohnungen. Die Hansestadt brauche einen „solidarischen Wohnungsbau“.

Die Bürgerschaftsfraktion der SPD will nur noch einzelne Flächen für Einfamilienhäuser freigeben. Das Rathaus müsste ein Interesse daran haben, möglichst viele Menschen auf möglichst kleiner Fläche unterzubringen. Die Schlüsselzuweisungen des Landes gebe es pro Kopf – nicht pro Gebäude. So sieht es jedenfalls Bürgerschaftspolitikerin Anke Knitter. Einfamilienhäuser im großen Stil zuzulassen, widerstrebe also den Interessen der Stadt und sei eine Verschwendung von Flächen.

Grüne: Flächen erhalten

Die Grünen in Rostock sorgen sich vor allem um den Bedarf an Flächen. „Es macht schon einen Unterschied, ob eine Fläche wie am Werftdreieck mit 100 Einfamilienhäusern oder mit 700 Wohnungen bebaut wird“, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Andrea Krönert. Ihrer Fraktion sei der Erhalt von Grünanlagen und auch Kleingärten ein wichtiges Anliegen. „Unser Ziel muss darum sein, Flächen zu sparen und zugleich attraktiv zu bauen.“

CDU : Perspektiven für alle

Aus Sicht von CDU und UFR sind die Vorstellungen von SPD und Grünen hingegen nicht viel mehr als „Sozialromantik“. Auch in der Hansestadt seien in den vergangenen Jahren die Löhne gestiegen. Und bis zur Corona-Krise habe es eine ganze Reihe von Unternehmen gegeben, die gut bezahlte Fachkräfte auch aus anderen Bundesländern nach Rostock gelockt haben. Die Werften beispielsweise, aber auch Firmen wie Liebherr. Und nicht alle Familien wollen nun mal in Mietwohnungen leben, sagt Fraktionschef Daniel Peters. „Neben bezahlbaren Mietwohnungen muss auch verstärkt der Wunsch nach den eigenen vier Wänden in Rostock berücksichtigt werden.“

CDU und UFR unterstützen deshalb den Kurswechsel des Oberbürgermeisters in der Wohnungspolitik voll. Rostock, so Peters, sei bereits die „Mieterhauptstadt Deutschlands“. Mehr als 82 Prozent der Einwohner würden zur Miete wohnen. „Unser bisheriger Kurs bei Neubauten ging leider an den Bedürfnissen vieler junger Familien vorbei. Wir erleben, dass diese keine Wohnperspektive in der Hansestadt mehr sehen und sich Bauland im Umland suchen.“ Rostock würden dadurch einkommensstarke Einwohner in Größenordnung verloren gehen – und somit auch Kaufkraft für die Wirtschaft.

Mehr zum Thema:

Von Andreas Meyer