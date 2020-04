Wohnungsbau in Rostock: Das plant die Wiro in diesem Jahr 

Rostock

Rostocks kommunales Wohnungsunternehmen Wiro will nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren 1500 neue Wohnungen in der Hansestadt bauen. Allein auf dem Werftdreieck sollen 700 Wohnungen entstehen. Die OZ gibt einen Überblick über die verschiedenen Neubau-Vorhaben in diesem Jahr. Wie Wiro-Sprecher Carsten Klehn mitteilt, hat die Corona-Krise nach derzeitigem Stand noch keine Auswirkungen auf die Baupläne.

Neuer Dreigeschosser in Markgrafenheide

Aus Sicht der Wiro wäre eine Sanierung des alten Klinkerblockes an der Albin-Köbis-Straße 8 unwirtschaftlich gewesen. Schließlich stammt er aus den 1930er Jahren. Deshalb ist das Gebäude abgerissen worden. Nun entstehen in einem Dreigeschosser 22 Wohnungen mit zwei und drei Räumen. Die modern ausgestatteten 50 und 60 Quadratmeter großen Wohnungen erhalten Balkone oder Terrassen, bodentiefe Fenster und sind mit dem Fahrstuhl zu erreichen. Im Herbst dieses Jahres sollen die ersten Bewohner einziehen. Anfang 2021 geht es dann im Quartier mit der Hausnummer 6 weiter.

Kompliziertes Projekt in Warnemünde

Als „harte Nuss“ bezeichnet die Wiro ihr Bauprojekt am Strom 38: Weil das ehemalige Haus des Sports unter Denkmalschutz steht, muss die desolate Außenhülle trotz Komplettsanierung erhalten bleiben. Das Technik-Team des Unternehmens habe hier schon viele Hürden umschifft, heißt es: „Eine komplizierte Fassadenabfangung wurde errichtet, alte Feldsteinfundamente freigelegt und 160 neue Bohrpfähle gerammt“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn. Der Einzug für die zwölf neuen Wohnungen ist frühestens für Anfang 2021 geplant.

Wiro investiert 80 Millionen Euro Mehr als 80 Millionen Euro investiert das städtische Wohnungsunternehmen Wiro in diesem Jahr in den Neubau von Wohnungen und in die Sanierung seines Bestandes. Die durchschnittlichen Instandhaltungskosten pro Quadratmeter betrugen im vergangenen Jahr 18,80 Euro. Insgesamt steckte die Wiro 2019 rund 41 Millionen Euro in die Sanierung und Modernisierung ihrer Gebäude. Zwölf Millionen Euro flossen in den Neubau. Zum Bestand der Wiro gehören rund 36 000 Mietwohnungen in allen Stadtteilen Rostocks. Hinzu kommen 620 Gewerbeflächen für Büro, Dienstleistung und Produktion in fast jeder Größe und Lage. Auch bewirtschaftet das Unternehmen 8200 Parkplätze, drei Marinas mit knapp 500 Yachtliegeplätzen und zahlreiche Sozialimmobilien für Sport, Bildung und Kultur.

Auf die Sanierung der Rostocker Straße 24 und 25 in Warnemünde folgte 2019 der Baustart für die Lortzingstraße 1 bis 3. Wie so viele Häuser in dem Quartier ist auch dieses Gebäude vom Grundwasser schwer geschädigt worden. Der alte Backsteinblock wird daher entkernt und vom Keller bis zum Dach saniert. Ab Sommer sollen die 18 modernen Zweiraumwohnungen bezugsfertig sein; alle verfügen über einen Balkon. Im Herbst geht es dann im Nachbarblock weiter.

318 neue Wohnungen in Lichtenhagen

Zwischen Schleswiger und Möllner Straße plant die Wiro auf einer rund 2,5 Hektar großen Brachfläche ein völlig neues Quartier mit acht Häusern, die über vier bis acht Etagen verfügen. 318 Zwei- bis Fünf-Raum-Wohnungen sollen hier bis 2023 entstehen – für Familien, Senioren und Studenten. 42 Wohnungen werden sozial gefördert. Heißt: Die Kaltmiete soll hier zwischen 6,60 und 7,40 Euro pro Quadratmeter liegen. Der Bauantrag ist gestellt.

Passivhaus in Reutershagen

Die ersten beiden Würfelhäuser in Reutershagen stehen bereits. Zwei weitere sollen folgen. Quelle: André Horn

Die ersten beiden neuen Würfelhäuser in der Kuphalstraße sind fertig: 18 neue Wohnungen hat die Wiro auf dem ehemaligen Standort des Kunden-Centers Reutershagen gebaut. Zwei baugleiche Häuser mit noch einmal je neun Wohnungen sollen das Quartier erweitern. Einer der Würfel wird dabei als sogenanntes Passivhaus errichtet: „Das bedeutet, es kommt ohne klassische Heizung aus“, sagt Carsten Klehn. Damit die Mieter trotzdem nicht frieren müssen, bediene sich die Wiro „passiver“ Quellen. „Dazu gehören die Sonneneinstrahlung sowie die Wärme, die von den Bewohnern und technischen Geräten im Haushalt abgegeben wird“, so Klehn.

Bei Anwohnern sorgen die Baupläne jedoch für Unmut. Sie befürchten Verkehrsprobleme, Parkplatznot und Schwierigkeiten bei der Abwasserbeseitigung. Auch die Bauhöhe ruft Kritik hervor: Denn die dreigeschossigen Würfelhäuser entstehen direkt neben Einfamilienhäusern.

180 Wohnungen am Barnstorfer Wald

An der Thierfelderstraße bewegen Bauarbeiter und Bagger zurzeit eine Menge Erde. Bevor der Grundstein für ein neues Quartier gelegt werden kann, muss erschlossen werden: „Seit Sommer 2019 wurden schon Leitungen für Ab-, Trink- und Regenwasser, Fernwärme und Strom verlegt“, sagt Klehn. Zwei Stauraumkanäle wurden gebaut – sie sollen das Abwassernetz bei heftigen Regenfällen entlasten. Gehwege und Straßen folgen nun nach und nach. Im Herbst 2020 soll die Hochbaureife erreicht sein. Bis zu 180 Wohnungen können dann auf der 2,4 Hektar großen Fläche entstehen, in Häusern mit drei bis fünf Etagen.

In der Südstadt wird aufgestockt

Neben dem Neubau setzt die Wiro auch auf Aufstockungen in Holzbauweise, um Wohnraum zu schaffen. In der Südstadt hat das Unternehmen bereits auf zwei Blöcke eine Etage draufgesetzt. 2020 geht es weiter: In der Lomonossowstraße 13 bis 16 und in der Nobelstraße 16 bis 19 entstehen bis zum Ende des Jahres zwölf neue Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern und Loggien.

Damit neuer Wohnraum entsteht, funktioniert die Wiro bestimmte Bereiche auch um: Wenn zum Beispiel Gewerberäume nicht mehr gefragt sind, werden daraus – wenn möglich – Wohnungen. So ist im Schiffbauerring 10 aus einem ehemaligen Friseursalon eine neue Dreiraumwohnung geworden. Und in der Mecklenburger Allee 15 wandelt die Wiro eine Arztpraxis in eine Fünfraumwohnung um.

Größtes Projekt in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Ihr größtes Projekt packt die Wiro in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt an: Rund 700 neue Wohnungen sind auf der Industriebrache am Werftdreieck geplant. Neben einem großzügigen öffentlichen grünen Park und Spielplätzen könnte auf dem Dach eines Parkhauses auch eine Sportfläche entstehen. So steht es jedenfalls im Entwurf des Bebauungsplans, zu dem schon bald der Satzungsbeschluss durch die Bürgerschaft erfolgen soll. Mit dem ersten Bauabschnitt will die Wiro im Jahr 2022 starten. 2024 sollen die ersten 150 Wohnungen, das Parkhaus und das Wiro-Kundencenter fertig sein.

Von André Horn