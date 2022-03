Rostock

Keine Privatsphäre, keine Ruhe, ein Leben auf Feldbetten dicht an dicht: In der Rostocker Hansemesse warten Hunderte Geflüchtete aus der Ukraine darauf, endlich ein neues Zuhause zugewiesen zu bekommen – und wenn es auch nur ein Zuhause auf Zeit ist. Vor allem Frauen und Kinder haben sich vor Putins Krieg nach Rostock geflüchtet.

Von hier aus sollen sie auf die Städte und Gemeinden verteilt werden. Doch gerade für Rostock selbst wird die Aufnahme zu einem Problem: Gerade mal zehn Wohnungen für Geflüchtete konnte das Rathaus nach OZ-Informationen bisher anmieten. Wohnraum ist extrem knapp. Ein Hoffnungsschimmer: Viele Privatpersonen, Familien und nun auch Hotels und Pensionen in der Hansestadt öffnen ihre Herzen und Zimmer für die Schutzsuchenden.

Gastgeber in Rostock helfen, so lange es geht

Einer der Hoteliers, die helfen wollen, ist Benjamin Weiß. Sein „Trihotel“ hat eigentlich bis zum 1. April geschlossen, für die Opfer des russischen Angriffskrieges hat er aber schon vorher geöffnet: „Wir hatten einen Anruf aus dem Büro des Oberbürgermeisters, konnten 20 Zimmer bereitstellen. Eine Selbstverständlichkeit in dieser Lage“, sagt Weiß. Es gäbe genug leere Hotelzimmer in dieser Zeit des Jahres: „Als Gastgeber wollen wir ein Zeichen setzen“, so Weiß.

Seine Mitarbeiter hätten sogar Kleidung gesammelt für die besonderen Gäste. Das Geld, das er von der Stadt für die Unterbringung bekommt, habe er sofort gespendet: „An eine kleine Hilfsorganisation, die wir gut kennen.“ Weiß: „Wenn eine Mutter und eine Oma mit vier kleinen Kindern vor Ihnen stehen, nur das Nötigste bei sich – das zerreißt einem das Herz.“

Das sieht Daniel Bojahr, Direktor des Radisson Blu in der Innenstadt, ganz genau so. Auch er hatte schon Flüchtlinge bei sich zu Gast. „Wir Hoteliers in Rostock arbeiten dabei im Hotel- und Gaststättenverband zusammen, auch wir haben dort freie Zimmer gemeldet.“ 15 Zimmer konnte er für die Hilfskampagne der Tourismusbranche bereitstellen. Es kamen vor allem Frauen mit Kindern.

„So lange wir es können, werden wir auch helfen“, so Bojahr. Zum Beispiel habe die Stadt nach Badelatschen gefragt, für die Flüchtlinge in der Hansemesse. „Wir haben so etwas auf Lager, haben 500 Stück geschickt.“

Selbst die Ketten mit Zentralen fern von Rostock machen mit – zum Beispiel das neue Arthotel „Ana Amber“ am Werftdreieck: „Wir konnten einer Familie mit einem ganz jungen Sohn helfen“, so eine Sprecherin. Die Stadt spricht davon, dass insgesamt sieben Hotels in die Hilfsaktion eingebunden seien. Eng wird es aber in Warnemünde: Aus mindestens einem großen Hotel hieß es auf OZ-Anfrage, man sei ausgebucht – und könne leider nicht helfen.

Erst zehn Wohnungen für Flüchtlinge

Spätestens zum Saison-Start rund um Ostern dürften auch andere Hotels ihre Zimmer aber wieder für Urlauber brauchen. Doch wohin dann mit den Menschen in Not? Wohnraum ist knapp in Rostock. Bisher konnte die Stadt erst zehn Wohnungen anmieten, sagt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Insgesamt lägen dem Rathaus erst Angebote für 68 Unterkünfte bei den großen Wohnungsunternehmen der Stadt vor. 14 weitere Wohnungen haben private Vermieter angeboten. Auch elf Ferien- und fünf Monteurswohnungen sind bereits in der engeren Auswahl für eine Anmietung, sagt Kanaa.

Das alte Elbotel in Rostock ist in der großen, neuen Flüchtlingsunterkünfte in der Hansestadt. Quelle: Ove Arscholl

Zudem bringt Rostock bis zu 200 Geflüchtete im ehemaligen Elbotel in Marienehe unter. Auch das alte „Best Western“ wird für die Schutzsuchenden hergerichtet. Dort werden, so Kanaa, aber erst im April Menschen einziehen können. Vor der Übergabe an die Stadt sind im dem Hotel nach OZ-Informationen sogar Waschbecken, Steckdosen und Toiletten-Becken abgebaut worden.

Der städtische Immobilien-Verwaltung KOE habe bereits eine Bestandsaufnahme gemacht und Fachfirmen gebunden, um die Zimmer wieder bewohnbar zu machen. „Wir sehen auch bei den Firmen eine große Welle der Hilfsbereitschaft“, so Kanaa.

Vermieter fordern „Task Force Wohnungsbau“

Hilfsbereit sind auch die großen Vermieter. Aber sie haben kaum Leerstand. Selbst die stadteigene Wiro – mit rund 35 000 Wohnungen im Bestand einer der größten Vermieter in Deutschland – kann nur bedingt helfen. „In Abstimmung mit dem Amt für Soziales und Asyl haben wir zwei Pakete mit insgesamt 30 freien Mietwohnungen für die Stadt gepackt. Das sind 3- und 4-Raum-Wohnungen sowie eine 5-Raum-Wohnung. Alle im Nordosten und Nordwesten Rostocks“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn. „Die Wohnungen sind nicht möbliert und werden von der Stadt angemietet sowie eingerichtet und ausgestattet. Wir prüfen derzeit weitere Möglichkeiten in allen Stadtteilen. Dabei setzt uns die aktuelle wohnungswirtschaftliche Situation in Rostock aber enge Grenzen.“

Roland Blank, Vorstand der Genossenschaft Schifffahrt-Hafen, formuliert es noch deutlicher: „Die Wohnungsknappheit in Rostock hat sich über Jahre aufgebaut. Wir können jetzt nicht zaubern. Bis es ausreichend Wohnungen gibt, wird es Jahre dauern“, sagt er – und fordert im Rathaus eine „Task Force Wohnungsbau“. Rostock müsse jetzt ganz schnell sein beim Bau neuer Mietwohnungen. „Wir haben kaum Leerstand, bieten für Geflüchtete deshalb sogar Gästewohnungen an.“ Wenn Mieter Ukrainer bei sich privat unterbringen wollen, „dann begleiten wir das wohlwollend“, so Blank.

Auch Andre Bartels, Sprecherin der WG Warnow, sagt: „Wir haben immer mal wieder einzelne Wohnungen, die wir anbieten können.“ Aber nicht genug, um die vielen Anfragen jetzt zu befriedigen.

Von Andreas Meyer