Rostock

Schon zum 1. Januar soll der größte Flughafen des Landes privatisiert werden. Der Mann hinter dem Deal ist 41 Jahre alt, hat drei Kinder und führt zusammen mit seiner Frau eine Familienunternehmen, das längst zu den ganz großen in Deutschland zählt: Wolfram Simon-Schröter. Im OZ-Interview verrät er seine Pläne für Rostock-Laage, warum die Idee vom Weltraum-Flughafen keine Spinnerei ist und wieso die wichtigste Akquise der vergangenen Monate ein „Todesstern“ von Lego war.

Herr Simon-Schröter, Sie kennen MV ja bereits ganz gut – vor allem Wismar ...

Ja, das stimmt. Ich habe von 2007 bis 2009 meinen Master an der Hochschule Wismar gemacht. Und ich bin nicht die einzige Führungskraft unserer Unternehmensgruppe, die in der Hansestadt studiert hat. Mittlerweile schicken wir übrigens auch viele unserer Nachwuchskräfte zum Studieren in die Hansestadt.

Wieso das?

Weil Wismar toll ist, weil die Hochschule dort gut ist. Das „Wings“-Programm ist sehr praktisch orientiert und genau das brauchen wir. Wir wollen keine Theoretiker, die tolle Folien malen können – sondern Leute, die diese Folien auch umsetzen und so erklären können, dass alle Mitarbeiter einen Plan, ein Konzept verstehen. Außerdem ist Wismar einfach eine schöne Stadt – in einem schönen Bundesland.

Sie kaufen den Flughafen Rostock-Laage also, weil es hier so schön ist?

Nicht nur. Aber die Leute denken immer, Standortentscheidung hängen allein von Subventionen und Lohnniveau ab. Manchmal geht es aber auch darum, ob sich eine Inhaberfamilie an einem Standort gut aufgehoben fühlt und ob die Menschen in einer Region nett sind. Meine Frau und ich sind zum Beispiel auch in Rostock, auf der Hansesail im Sommer, total nett empfangen und aufgenommen worden. Außerdem sind wir sind als Gruppe ja schon seit Jahren in MV aktiv: Unsere Haustechnik-Tochter hat eine Kooperation mit der Firma Sunnus in Bad Doberan und die Schiffe unserer Reederei Opus sind als Offshore-Versorger für den Windpark Baltic 1 im Einsatz. Der Geschäftsführer ist übrigens ausgebildeter Sänger und hat auch schon bei Festspielen im Norden gesungen!

Eine Reederei und eine Fluggesellschaft, eine Spedition und eine Haustechnik-Firma, Buch-Logistik und seit diesem Jahr auch die „Adler“-Modemärkte: Wie passt das zusammen?

Das ist ganz einfach: Wir stellen unsere Gruppe unter Risiko-Gesichtspunkten breit auf. Wenn es in einer Branche mal nicht läuft, sind die anderen stark genug, um das aufzufangen. Das verbindende Element ist, dass wir viele Firmen aus Sondersituationen erworben haben.

Die „Adler“-Märkte zum Beispiel aus der Insolvenz ...

Richtig. Wir übernehmen solche Unternehmen, um sie mit vernünftigen Mittel und in überschaubarer Zeit neu aufzustellen – und wieder erfolgreich zu machen. Es ist mir aber wichtig, dass es immer darum geht, viele Arbeitsplätze zu erhalten. Wir setzen nicht auf Kahlschlag, sondern darauf, neue Erlösquellen zu erschließen.

Das gilt auch für Rostock-Laage?

Ja, absolut. So wie es bisher läuft, macht es weder für den Flughafen noch für die Kommunen als Gesellschafter Sinn. Wo sollen die Hansestadt Rostock, die Stadt Laage und der Landkreis auf Dauer das Geld hernehmen, um den Flughafen am Leben zu erhalten?

Wie sieht ihr Plan aus?

Wir wollen Rostock-Laage weitgehend jenseits des Passagierverkehrs entwickeln und setzen auf Fracht-Umschlag. Rostock ist dafür geradezu perfekt: Der Flughafen, Bahn-Anbindung, die Autobahnen und natürlich auch der Hafen. Im ersten Schritt wollen mehr als 20 Millionen Euro investieren – in ein neues Logistikzentrum zum Beispiel.

Und wer soll das nutzen?

Wir werden das für die Unternehmen der Gruppe nutzen – die „Adler“-Märkte zum Beispiel. Es wird übrigens auch ein „Adler Express“ am Standort geben, in dem die Menschen aus der Region einkaufen können. Aber wir wollen natürlich auch für Dritte anbieten, Waren über Rostock-Laage umzuschlagen oder bei uns bis zum Weitertransport einzulagern. Zeitfracht ist schon heute einer der großen Onlinehändler-Dienstleister zum Beispiel. Und ein, zwei weitere Fracht-Fluggesellschaften wollen wir schon als Kunden nach Laage holen...

Also wollen Sie den Airport zum neuen Konkurrenten für Leipzig-Halle machen, Deutschlands größten Frachtflughafen?

Sagen wir es mal so: Von Rostock sind Sie genau so schnell in Berlin wie von Leipzig aus. Allerdings können Sie von Rostock auch Hamburg und Bremen schnell erreichen ...

Sie haben bereits angekündigt, alle Arbeitsplätze erhalten zu wollen und auch neue zu schaffen. Bleibt es dabei?

Auf jeden Fall! Wir werden für das Logistikzentrum mindestens 250 komplett neue Jobs schaffen und dafür auch Leute in der Region suchen. Und: Meine Frau als Eigentümerin der Gruppe und ich bekennen uns klar dazu, die Leute zu behalten, die schon jetzt am Flughafen arbeiten. Wir legen immer Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit Betriebsräten und Gewerkschaften. Nicht nur, weil es vorgeschrieben ist, sondern weil Streit nur unnötig Kraft kostet. Und wer 2021 noch glaubt, Betriebsräte hätten keine Ahnung vom Geschäft, irrt total. Da sind echt kluge Leute unterwegs, die oft bessere Ideen haben als die Manager.

Und wann wollen Sie starten?

Wenn die Gremien der drei bisherigen Gesellschafter zustimmen, wollen wir den Flughafen zum 1. Januar 2022 übernehmen. Zeitnah werden wir dann die Wartungsbasis für die Flugzeuge unserer Fluggesellschaft German Airways nach Laage verlegen. Der Plan ist, die Flotte künftig im Norden zu warten. Bis Mitte des Jahres wollen wir dann den Bauantrag für das Logistikzentrum stellen, Ende 2024 soll es in Betrieb gehen.

Aber Urlaubs- und Geschäftsreisen ab Laage wird es nicht mehr geben?

Doch! Das bisherige Geschäft mit Urlaubsfliegern und auch mit Kreuzfahrt-Passagieren wollen wir natürlich beibehalten. Denkbar wäre auch, dass wir mit German Airways oder einer anderen Fluggesellschaft neue Verbindung zu einem großen Drehkreuz anbieten. Nach Frankfurt oder München etwa. Aber das muss sich rechnen. Das will ich nicht versprechen.

Was wird aus Dörthe Hausmann, der bisherigen Flughafen-Chefin?

Wir sind total froh, dass es Dörthe Hausmann gibt. Sie ist schon vor längerer Zeit auf uns zugekommen, hat sich beharrlich für jeden einzelnen Mitarbeiter eingesetzt – von der Reinigungskraft bis zu den Mitarbeitern auf dem Vorfeld. Andere Geschäftsführer hätten für den Flughafen längst Insolvenz angemeldet. Sie aber hat jede Idee aufgegriffen, alles versucht und ist total umtriebig. Das zeichnet sie aus.

Es gab ja sogar die Idee, Laage zu einem Weltraum-Flughafen zu machen ... Spinnerei?

Nein, überhaupt nicht. Die Idee eines „Space Ports“ passt hervorragend zu unserem Gruppenunternehmen PTS. Die entwickelt Steuertechnik für Satelliten und entwickelt Pläne für die neuen Weltraum-Transporter.

Sie haben mehrfach betont, dass Sie Sozialdemokrat sind. Wieso?

Nein, betont habe ich das nicht. Aber ich glaube daran, dass nachhaltiges Wirtschaften nur funktioniert, wenn auch die soziale Komponente stimmt. Ohne die Mitarbeiter gibt es keinen Erfolg. Deswegen fühlen wir uns auch in MV so wohl: Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und auch unser Gesprächspartner in Schwerin, Verkehrsminister Christian Pegel, stehen wir für eine „Politik des Möglichmachens“. Erneuerbare Energien, Dienstleistungen für Zukunftsbranchen und Logistik – da liegen die Chancen für MV. Das hat das Land erkannt.

Sie sind 41 Jahre alt, haben drei kleine Kinder, führen Unternehmen in ganz Deutschland und sind ständig unterwegs. Wie kriegen Sie das hin?

Die Wochenende gehören ganz und gar der Familie! Diese Zeit ist uns heilig. Und ich versuche so oft es geht, abends wieder zu Hause zu sein. Manchmal geht das nicht. Aber dann schickt mir meine Frau Fotos, auf denen unsere siebenjährige Tochter in schrägen Klamotten aus den 1990er Jahren zu sehen ist. Dann muss ich ganz schnell nach Hause ...

Wenn Sie nicht Unternehmen übernehmen und sanieren – was machen Sie dann?

Laufen. Und noch wichtiger: Mit meinen Kindern Lego bauen! Die wichtigste Akquise der letzten Zeit war für mich der Star Wars „Todesstern“ von Lego. Über 4000 Teile! Die haben an einem Wochenende zusammengebaut. Okay, zwischendurch mussten wir auch zwei Mal essen ...

Ihre beiden Töchter, Ihr Sohn oder Ihre Frau – wer hat das Sagen?

In der Firma ganz klar meine Frau! Sie ist die „Ranghöhere“.

Von Andreas Meyer