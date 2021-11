Polio, Masern & Co.: Um die 20 Impftermine standen verpflichtend für DDR-Bürger an – und wurde von den meisten auch akzeptiert. Was damals bei Impfungen besser lief und welche gesellschaftlichen Parallelen es zur Anti-Corona-Spritze gibt, erklären eine Impfärztin aus Wolgast und ein Medizinhistoriker aus Greifswald.