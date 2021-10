Wolgast

Der Firmensitz der ISBM GmbH in der Wolgaster Straße Am Schanzberg kommt recht unscheinbar daher. Doch der spartanische Zweckbau beherbergt mittlerweile das größte Büro für Brand- und Arbeitsschutz in MV mit mehr als 20 Mitarbeitern, darunter Diplom-Ingenieure, Master of Engineering, Sachverständige und Fachplaner. Vorbeugender und organisatorischer Brandschutz sowie die brandschutztechnische Bau- und Objektüberwachung sind deren tägliches Metier. Verantwortung wird hier also extra-großgeschrieben.

„Pro Jahr erarbeiten wir rund 120 Brandschutzkonzepte für Firmen und Institutionen hauptsächlich in MV“, berichtet Firmengründer Hans-Joachim Möws (63), der das Geschäft gemeinsam mit Max Guse (40) führt. Guse ist einer der insgesamt lediglich sechs anerkannten Prüfingenieure für Brandschutz in MV. ISBM bildet selbst Fachkräfte für Arbeitssicherheit unter anderem in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen aus.

Kompetenzzentrum in Fragen der Sicherheit

In der Küstenregion stellt das Wolgaster Büro längst das Kompetenzzentrum in Fragen der Sicherheit dar. Für viele namhafte große Hotels und Hotelketten, Produktionsbetriebe, Kliniken, Kulturstätten und Verwaltungsbauten wurden und werden hier die Brandschutz- und Sicherheitskonzepte sowie Feuerwehrpläne erarbeitet.

Überdies stammen die Brandschutz-Bedarfspläne inklusive des vorzuhaltenden Personals, Fahrzeug- und Technikparks sowie Löschwasserentnahmestellen für 165 Gemeinden von hier – stets gemäß der vorhandenen Infrastruktur und besonderer Objekte in den betreffenden Kommunen konzipiert. „Für die Umsetzung sind dann die jeweiligen Auftraggeber zuständig“, betont Möws.

Kennen sich aus in Sachen Sicherheit: Hans-Joachim Möws (rechts) und Max Guse, Geschäftsführer der Wolgaster ISBM GmbH. Quelle: Tom Schröter

Aktuell liefert ISBM – der Jahresumsatz beläuft sich auf etwa 1,3 Millionen Euro – unter anderem für die Sport- und Kongresshalle Rostock das Brandschutzkonzept und die Evakuierungsberechnungen und betreut Bauprojekte im Haus der Justiz und in der Hochschule für Musik und Theater in Rostock sowie in der früheren Staatsbank in Schwerin. „Auch das Brandschutzkonzept für den Umbau des Plenarsaals im Schweriner Schloss kommt von uns“, sagt Möws, der darüber hinaus das Sicherheitskonzept für das Schloss selbst erarbeitet habe. „Dies beinhaltet Sicherheitsmaßnahmen in bestimmten Gefahrenlagen, wie Amoklauf, Geiselnahme und Brand, und dazugehörige Evakuierungsberechnungen.“

Zu den laufenden Projekten zählen darüber hinaus das Ikareum und der Umbau des Campus am Standort der „Käthe-Kollwitz-Schule“ in Anklam sowie das Hotel „Anklamer Hof“ in der historischen Post der Lilienthalstadt.

Arbeitsgemeinschaft trifft sich in Wolgast

Möws verfügt über einen großen Erfahrungsschatz. Nach dem Studium war er ab 1985 Mitarbeiter der Technischen Kontrollorganisation (TKO) auf der Peene-Werft und nahm an der Erprobung diverser Schiffsneubauten teil. Ab 1991 machte er sich selbstständig, zunächst nebenberuflich. Als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator begleitete er in den 1990er Jahren den Umbau des Meerwasserhallenbades im Zinnowitzer Hotel „Baltic“ und den Abriss des Objektes „Vier Jahreszeiten“ an der Wolgaster Bahnhofstraße, wobei dem Wolgaster letzterer Auftrag „persönlich sehr nahegegangen“ sei. Für die neue Betriebsstätte des Bauelementewerks im Wolgaster Industriegelände entwickelte er damals das Brandschutzkonzept.

Seit etwa zehn Jahren fungiert Hans-Joachim Möws als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Vorbeugender Brandschutz MV, die derzeit 72 Mitglieder hat und sich am 27. Oktober zur Herbsttagung in Wolgast zusammenfindet. „Über 50 Teilnehmer, allesamt Brandschutzexperten aus dem behördlichen und privaten Bereich aus den ganzen Nordländern, werden erwartet“, blickt Möws voraus. „Bestandteil der Tagung, die im Saal des Feuerwehrgerätehauses stattfindet, sind auch eine Fachexkursion auf der Peene-Werft und Brandversuche über Ausbreitung von Bränden in Gebäuden auf dem Feuerwehrgelände.“ Zur Unterbringung empfahl Möws den Gästen die Wolgaster Hotels.

Von Tom Schröter