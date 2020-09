Das Wonnemar in Wismar zählt zu den beliebtesten Freizeiteinrichtungen im Westen von MV. Jetzt der Schock: Die Betreiberfirma ist insolvent. Auch andere Bäder in MV spüren die Folgen der Corona-Krise. So geht es den Einrichtungen der Bodden-Therme in Ribnitz-Damgarten dem Aquadrom in Graal-Müritz.