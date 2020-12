Wovon die Rostocker Klinik-Nannys überwältigt sind

Rostock

Die Freude und Dankbarkeit bei den Rostocker Klinik-Nannys ist grenzenlos. Nach knapp zwei Wochen haben die Leser der OSTSEE-ZEITUNG fast 54 000 Euro für das Projekt „Tommy nicht allein“ gespendet. Damit kann vielen kranken Kindern in den Kliniken der Hansestadt geholfen werden. Denn die rund 100 ehrenamtlichen Nannys sind da, wenn die Eltern es aus den verschiedensten Gründen nicht können. Sie trocknen Tränen, spielen mit den Mädchen und Jungen und hören sich an, was die Kinder bewegt. Manchmal ist auch einfach Nähe das Wichtigste – denn das kleinste Kind, das je betreut wurde, war ein 800 Gramm schweres Frühchen.

„Wir sind überwältigt von der Welle der Sympathie und Unterstützung“, sagt Dr. Gernot Rücker, der ärztliche Leiter des Projekts. „Wir hätten nie gedacht, dass wir eine so große Anerkennung finden.“

Dr. Doris Geiersberger hat mit den Partnern und Mitarbeitern ihrer Kanzlei Geld für die Klinik-Nannys gesammelt und die Summe aus eigener Tasche noch einmal aufgestockt. Quelle: Martin Börner

Doch die Leser der OZ finden die Arbeit der Klinik-Nannys mehr als unterstützenswert. Zu den zahlreichen Spendern gehört auch Dr. Doris Geiersberger. Die Fachanwältin für Arbeitsrecht der Rostocker Kanzlei Geiersberger, Glas und Partner hat nicht nur zusammen mit dem ganzen Team 1000 Euro für die OZ-Weihnachtsaktion gespendet, sondern diese Summe noch einmal um 500 Euro aufgestockt. „Wir spenden jedes Jahr zu Weihnachten, oft auch für die Aktionen der OZ“, sagt die Juristin. Dass es in diesmal um Hilfe für kranke Kinder geht, hätte alle in der Kanzlei bewegt. „Denn man hat ja in der Pandemie gemerkt, dass es gerade die Kinder sind, welche die kleinste oder auch gar keine Lobby haben. Dabei sind sie unsere Zukunft“, so Doris Geiersberger. Das Projekt der Klinik-Nannys sei ihr vorher nicht bekannt gewesen, habe sie aber voll überzeugt. „Denn ganz ehrlich: Diejenigen, die sich dort ehrenamtlich engagieren, das sind die Ärzte, die man sich wünscht“, begründet die Rostockerin ihre Spende.

Von Claudia Labude-Gericke