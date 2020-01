„Würde es wieder tun“: Darum gab ein Pastor vor 30 Jahren den Honeckers Asyl

Das Archivbild vom 31.01.1990 zeigt den Lobetaler Pfarrer Uwe Holmer. Der 70-jährige Pastor Holmer gab vor zehn Jahren, am 30. Januar 1990, dem abgedankten DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker Asyl in Lobetal in der Nähe von Berlin. Quelle: dpa