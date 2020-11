Neueröffnung am Doberaner Platz in Rostock: David Seidel gelangt es, im Lockdown ein Geschäft zu finanzieren. Er ist überzeugt: Die Welt braucht Geschenkeläden. Er hat sich ein besonderes Konzept dazu ausgedacht. Die Idee kam ihm während seiner Zeit bei Karls Erlebnishof in Rövershagen.