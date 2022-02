Rostock

Fast 90 000 Pkw sind derzeit in Rostock zugelassen. Gemessen an einer Einwohnerzahl von rund 209 000, wovon etwa 35 000 Kinder und Jugendliche jünger als 18 Jahre alt sind, hat also etwa jeder Zweite in der Hansestadt ein Auto, das auch in der hiesigen Zulassungsstelle angemeldet worden ist. Das sind die Zahlen, die das Statistische Jahrbuch der Stadt für 2020 ausspuckt.

Neu zugelassen wurden in Rostock in besagtem Jahr laut Angaben aus dem Stadtamt 5640 Fahrzeuge inklusive Krafträder und Anhänger. Hinzu kommen 14 173 Umschreibungen. Zum Vergleich: 2019 waren es 6479 Neuzulassungen und 14 032 Umschreibungen, 2018 exakt 6317 Neuzulassungen und 13 895 Umschreibungen.

Drei Viertel der Autohalter wählen ein Wunschkennzeichen

Dabei haben es die Rostocker offenbar gern selbst in der Hand, was auf dem Nummernschild ihres neuen Autos steht. „Prozentual wird bei circa 75 Prozent aller Zulassungen ein Wunschkennzeichen gewählt“, teilte das Stadtamt mit. Wer ein solches haben möchte, muss dafür eine Gebühr in Höhe von 12,80 Euro zahlen – und hoffen, dass seine Lieblingskombination noch nicht vergeben ist.

Anträge zum Führerschein-Umtausch in Rostock nur noch schriftlich möglich Aufgrund des hohen Andrangs hat die Hansestadt das Antragsverfahren zum Führerscheinumtausch auf eine schriftliche Variante umgestellt. Rostocker der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1964, die noch mit dem alten Papierführerschein unterwegs sind, sollten den Umtausch ihres Dokuments ab sofort auf dem Postweg beantragen, teilte das Rathaus mit. „Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass es nicht klug und auch nicht leistbar ist, den Pflichtumtausch alter Führerscheine ganz klassisch über persönliche Vorsprache der Einwohnerinnen und Einwohner im Stadtamt abzuwickeln. Bis 2033 geht es hier um gut 80 000 Rostockerinnen und Rostocker, die einen neuen Führerschein benötigen“, so Ordnungssenator Chris von Wrycz Rekowski (SPD). Betroffene können nun auf der Internetseite der Stadt das Antragsformular zum Führerscheinumtausch im PDF-Format herunterladen und digital ausfüllen. Der fertige Antrag ist auszudrucken und mit Anlagen per Post an das Stadtamt, Charles-Darwin-Ring 6, 18059 Rostock, zu senden. Antragsformulare werden auch in den Ortsämtern ausgelegt. Die Einwohner werden benachrichtigt, sobald das neue Dokument bereitliegt. Bei Abholung muss die alte Fahrerlaubnis entwertet und die Verwaltungsgebühr bezahlt werden. Die Bearbeitungszeit eines Antrags beträgt sechs bis acht Wochen. Bereits gebuchte Termine zum Führerschein-Pflichtumtausch entfallen ersatzlos, teilte die Stadtverwaltung mit.

Gesetzt sind in der Hansestadt die drei Buchstaben HRO. Sie stehen für: Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Andere sogenannte Unterscheidungszeichen gibt es in der größten Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, ebenso wie in der kreisfreien Stadt Schwerin (SN) und der Kreisstadt Neubrandenburg (NB), nicht. In allen anderen Landkreisen sind mehrere Unterscheidungszeichen möglich, für den Landkreis Rostock sind das beispielsweise LRO, DBR, GÜ, BÜZ, ROS und TET.

Mehr als 900 000 Kombinationen in Rostock möglich

Ein Wunschkennzeichen in der Hansestadt kann laut Angaben aus dem Rathaus aus folgenden Kombinationen bestehen: ein Buchstabe mit zwei, drei oder vier Ziffern beziehungsweise zwei Buchstaben mit ein, zwei oder drei Ziffern. Insgesamt sind somit mehr als 900 000 verschiedene Kombinationen für das sogenannte Erkennungszeichen möglich – es gibt allerdings Ausnahmen.

Generell nicht erlaubt sind auf Nummernschildern Umlaute sowie BH, HJ, KZ, NS, SA, SD, SS und IS. Diese Kürzel gehen auf Relikte aus der Zeit des Nationalsozialismus zurück, standen damals für „Konzentrationslager“ (KZ), „Schutzstaffel“ (SS) und „Sturmabteilung“ (SA) oder „Hitlerjugend“ (HJ).

Deshalb werden auch die Ziffernkombinationen 18 und 88 nicht vergeben. Sie stehen in rechten Kreisen für die Buchstaben AH beziehungsweise HH, womit Adolf Hitler und der verbotene Hitlergruß gemeint sind. Einzige Ausnahme: „Fahrzeuge, die bisher solche Kennzeichen geführt haben, genießen Bestandschutz. Bei zukünftigen Zulassungsvorgängen muss das Kennzeichen angepasst werden“, heißt es dazu aus dem Rostocker Stadtamt.

Kombination aus Initialen und Geburtsdaten besonders beliebt

Wer nun also genau weiß, welches Kennzeichen er künftig gern an seinem Pkw hätte, kann vorab auf der Internetseite der Stadt überprüfen, ob die Kombination noch zu haben ist. Besondere Konstellationen, die überdurchschnittlich häufig angefragt werden, weil sie amüsante Wörter ergeben, lassen sich in Rostock wegen des festgesetzten Unterscheidungszeichens HRO kaum ausmachen, so wie beispielsweise WIS-KY oder WIS-MA in der benachbarten Hansestadt Wismar.

Gerne gewählt würden laut Angaben aus dem Stadtamt Kombinationen aus Initialen und eigenem Geburtsdatum, auch Hochzeits- und Geburtsdaten der Kinder seien sehr beliebt. Zudem würden Kombinationen aus den Anfangsbuchstaben der Namen von Paaren und Kennenlerntagen häufig ausgesucht. „Firmen nehmen gerne Buchstabenkombinationen, welche auf den Firmennamen rückschließen lassen. Darüber hinaus sind sogenannte Schnapszahlen allzeit beliebt und deshalb selten verfügbar.“

Wunschkennzeichen können in Rostock 30 Tage lang online reserviert werden, eine Verlängerung auf bis zu 90 Tage ist möglich. Wegen der Corona-Pandemie werden Anliegen in der Zulassungsstelle derzeit ausschließlich nach vorheriger Terminbuchung bearbeitet. Diese muss online erfolgen.

Insgesamt waren im Jahr 2020 laut Statistischem Jahrbuch in Rostock 99 224 Kraftfahrzeuge zugelassen, darunter 86 269 Pkw, 5117 Krafträder und 7838 Nutzfahrzeuge. Zudem waren 19 818 Anhänger registriert.

Von Katrin Zimmer