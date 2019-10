Wutbauern protestieren in Rostock: „Politik gefährdet unsere Jobs“

Rostock

Das war ein starkes Zeichen: Mehr als 1000 Landwirte mit rund 550 Traktoren haben am 22. Oktober in Rostock gegen das geplante Agrarpaket der Bundesregierung protestiert. Aus ganz MV waren die Bauern in einer Sternfahrt in die Hansestadt gekommen. Im Stadthafen wurden die Schlepper im Pulk aufgestellt – der wohl größte Treckerparkplatz in der Geschichte von MV. Bundesweit beteiligten sich in zahlreichen Städten Tausende Bauern mit ihren Fahrzeugen an den Protesten. Sie wehren sich vor allem gegen die Verschärfung der Richtlinien für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Dünger sowie gegen das geplante staatliche Tierwohl-Label.

Mitorganisatorin Christa-Maria Wendig, Geschäftsführerin der Landbetriebsgesellschaft Rehberg in Woldegk (Mecklenburgische Seenplatte), rief den Demonstranten zu: „Wir Landwirte wollen nicht länger die Prügelknaben der Nation sein.“ Sie warnte, wenn das Agrarpaket komme, sei es mit dem bäuerlichen Idyll in MV vielleicht bald vorbei: „Dann gibt es keine Kühe mehr auf den Weiden, keine blühenden Rapsfelder und keine Strohballen im Sonnenuntergang.“ Die Organisatoren des Protests sehen vor allem kleine Betriebe durch die Verschärfung der Regelungen und die ausufernde Bürokratie bedroht.

Ministerin bekräftigt: Einsatz für Tierwohl sei legitimes Anliegen

Bundesagrarministerin Julia Klöckner ( CDU), die das Agrarpaket mitgeschnürt hatte, äußerte Verständnis für die Landwirte, betonte aber auch: „Dass die Bürgerinnen und Bürger auch mehr Tierwohl wollen, dass sie wollen, dass im Grundwasser nicht zu viel Nitrat ist, das ist auch ein legitimes Anliegen.“

Landwirte halten Dorfgemeinschaften zusammen

Politiker durften bei der Rostocker Veranstaltung nicht auf die Bühne. Eine Ausnahme war Heiko Kärger ( CDU), Landrat im Kreis Mecklenburgische Seenplatte. Er betonte die Bedeutung der Höfe: „Sie sind in den Gemeinden oft der einzige Betrieb, der noch da ist.“ Landwirte stellten ein Drittel der Mitglieder in den freiwilligen Feuerwehren, organisierten Dorffeste und böten in Hofläden regionale Lebensmittel an. „Wenn das wegbrechen würde, wäre das ein enormer Verlust an Lebensqualität vor Ort“, so Kärger. Er fürchte, dass infolge des Agrarpakets in seinem Kreis 1000 Arbeitsplätze verloren gehen könnten.

Michael Kühling, der in Zemmin (Kreis Vorpommern-Greifswald) einen Familienbetrieb mit 600 Sauen leitet, wehrte sich gegen den Vorwurf, die Landwirte würden den Profit dem Tierwohl vorziehen: „Wir Landwirte tun alles für unsere Tiere, was wir können.“ Die kritisierten Haltungsbedingungen seien Folge des Konsumverhaltens: „Wir produzieren nur das, was der Markt verlangt.“ Studien zeigten, dass nur 16 Prozent der Kunden bereit sind, für mehr Tierwohl auch mehr Geld zu bezahlen.

Der Agrarexperte der Umweltschutzorganisation BUND MV, Burkhard Roloff, sagte, die Bundesregierung wolle jetzt mit Verboten nur das erreichen, was freiwillig nicht gelungen sei. „Das Agrarpaket ist insgesamt sinnvoll.“ Es könne zu mehr Artenschutz, weniger Pflanzenschutzmitteln und Dünger auf den Äckern, mehr Tierwohl sowie einer gerechteren Förderung der Bauern beitragen.

