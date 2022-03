Rostock

Wird die Krise zur großen Chance für den Schiffbau in MV? Die Werften in MV wollen mit neuen Ideen ihre Zukunft sichern. Und vor allem die Meyer-Gruppe – Eigentümer der Neptun Werft in Rostock – überrascht nun mit völlig neuem Konzept. Die Kreuzfahrt-Experten wollen an ihren drei Standorten künftig „schwimmende Städte“ bauen – riesige Hausboote der Luxusklasse, für Käufer in Dubai, London oder auch den USA.

Auch für die Wolgaster Peene-Werft könnte es schon bald neue Aufträge geben: Der Mutterkonzern Lürssen hofft darauf, zusätzliche Schiffe für die Deutsche Marine bauen zu dürfen – finanziert aus dem neuen 100-Milliarden-Euro-Rüstungsprogramm von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Luxus-Villen auf dem Wasser

Trotz der weltweiten Krise der Kreuzfahrt ist die Neptun Werft noch immer gut ausgelastet – und nun könnten auf die rund 500 Mitarbeiter in der Produktion bald noch völlig neue Aufgaben zukommen: Das Papenburger Unternehmen hat zusammen mit der finnischen Admares Marine, nach eigenen Angaben der Weltmarktführer für schwimmende Immobilien, ein Tochterunternehmen gegründet. Das Ziel: Immobilien auf dem Wasser bauen.

Meyer-Sprecher Peter Hackmann erklärt: „In vielen Metropolen der Welt ist Bauland knapp. In London, in New York, in Dubai geht der Trend deshalb dahin, auf dem Wasser zu wohnen und zu arbeiten.“ Hausboote quasi – nur größer, luxuriöser, besser ausgestattet. „Die schwimmenden Immobilien haben keinen eigenen Antrieb“, so Hackmann. Die Meyer-Gruppe erwartet, dass die Nachfrage nach solchen „Floating Solutions“, schwimmenden Lösungen, exponentiell zunehmen wird – und zwar weltweit. „Es ist sogar noch wertvoller geworden, auf dem Wasser zu bauen als am Wasser“, so Unternehmenschef Bernhard Meyer.

So könnten die schwimmenden Städte made in Rostock aussehen. Quelle: MEYER Floating Solutions

Rostocker bauen Luxus-Yacht

Gemeinsam mit den neuen Partnern aus dem finnischen Turku sollen die schwimmenden Immobilien entwickelt, gebaut und verkauft werden. Alle drei Werft-Standorte kämen, so Werften-Sprecher Hackmann, für den Bau infrage. Die Meyer-Gruppe gilt als weltweit führend im Bau von Kreuzfahrt-Schiffen, lieferte zuletzt für Aida Cruises die „Aidacosma“ ab. Dieses Wissen wollen die Schiffbauer nun in das neue Projekt einbringen.

Erst im vergangenen Jahr hatte Bernhard Meyer angekündigt, auch in den Markt für Luxusyachten einsteigen zu wollen – mit einem ersten Erfolg für den Standort Rostock: Die Neptun-Schiffbauer fertigen bis 2023 den 120 Meter langen Rumpf für eine neue Mega-Yacht, der in Bremen bei Abeking & Rasmussen in Auftrag gegeben wurde. Zudem ist Neptun in einen Auftrag der Marine eingebunden: Gemeinsam mit der Lürssen-Gruppe bauen die Rostocker neue Tankschiffe für die Seestreitkräfte.

Hoffen auf neue Kriegsschiffe

Und Lürssen macht sich bereits Hoffnung, noch mehr Aufträge von der Marine zu erhalten: Die Gruppe baut aktuell fünf Korvetten für den Stützpunkt Hohe Düne, zwei Tanker und drei „Flottendienstboote“. Bundeskanzler Scholz hat nach dem Einmarsch Putins in die Ukraine aber angekündigt, noch weiter aufrüsten zu wollen – mit 100 Milliarden Euro, unter anderem auch bei der Marine. Marei Winter, Sprecherin der Lürssen-Marine-Sparte NVL, sagt bereits: „Selbstverständlich stehen wir mit unseren hochmodernen norddeutschen Werften der NVL Gruppe, darunter die Wolgaster Peene-Werft, jederzeit für weitere Bauaufträge unseres wichtigsten Kunden, der Deutschen Marine, zur Verfügung.“

Von Andreas Meyer