Am 22. August wollte Xavier Naidoo in der Rostocker Stadthalle auftreten. Über das Konzert des umstrittenen Sängers wurde lange in der Politik gestritten. Er soll den Reichsbürgern nahe stehen und Verschwörungstheorien verbreiten. Jetzt haben die Grünen ihre Meinung zum Thema geändert – und damit eine Entscheidung herbeigeführt.