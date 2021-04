Rostock

Die meisten Mütter kennen das: Würden sie für jedes gerufene „Mama“ ihres Kindes einen Schnaps trinken, lägen sie schon mittags sturzbetrunken unter dem Küchentisch. Sandra Roggensack hingegen, würde sich nichts sehnlicher wünschen, als einmal im Leben ein „Mama“ von ihrem Sohn Yannick zu hören. Doch dieser Wunsch wird vielleicht nie in Erfüllung gehen.

Der kleine Yannick sitzt in seinem Kinderwagen und brabbelt vor sich hin. Nichts Ungewöhnliches für einen Jungen auf dem Stand eines acht Monate alten Kindes. Doch Yannick ist schon vier, er wird bald fünf. Er leidet unter dem sehr seltenen Gendefekt „KCNQ2“. Die Schwangerschaft von Mutter Sandra verlief normal, nichts deutete auf eine Krankheit hin.

Nach der Geburt zeigte sich: Etwas ist anders

Aber nach der Geburt zeigte sich schnell, dass etwas anders war. „Am zweiten Tag hatte Yannick unterschwellig kleine Anfälle von Epilepsie. Zuerst hieß es, es wären Neugeborenenanfälle“, erklärt Sandra Roggensack den Anfang eines langen Weges bis zur bitteren Erkenntnis.

„Als wir mit ihm dann allein zu Hause waren, hatte er mal elf Anfälle in der Nacht.“ Die Ärzte steuern mit Medikamenten dagegen. Doch eine treffende Diagnose gibt es nicht. Roggensacks gehen zur medizinischen Betreuung nach Hamburg. Dort wird ein großer Gentest gemacht.

Wenn er auf der Gitarre spielt, ist Yannick der Welt entrückt. Quelle: Martin Börner

Die Humangenetiker der Hansestadt finden die Nadel im Heuhaufen, als Yannick bereits ein Jahr alt ist: „KCNQ2“. Ein sehr seltener und noch wenig erforschter Gendefekt, dessen Verlauf nicht voraussagbar ist. „Der Defekt ist erst seit zehn Jahren bekannt“, sagt Mutter Sandra, „es gibt keine Langzeitdaten“.

Yannick kann weder sprechen noch laufen

Yannicks Sprachzentrum und Entwicklung sind betroffen. Er kann mit fast fünf Jahren kein Wort sprechen, nicht laufen, seine Muskeln sind nicht belastbar, er trägt Orthesen an den Füßen, um seine Gelenke zu stützen. „Sonst würde er sofort umkippen“, sagt Vater Christian Roggensack, der spielerisch mit seinem Sohn das Stehen auf seinem Schoß übt.

Wie war der Moment, als die Familie von der Diagnose erfuhr. Sandra Roggensack beschreibt ihre gemischten Gefühle so: „Man wusste dann endlich, was es ist, konnte sich nichts mehr schönreden. Wir sind auf dem Boden gelandet, wenngleich es einem auch den Boden unter den Füßen weggezogen hat.“

Keiner weiß, was Yannick wirklich wahrnimmt

Trotz der Erkenntnis stirbt die Hoffnung zuletzt. Da Yannick damals noch so klein ist, fallen die Entwicklungsverzögerungen nicht so auf. „Wir waren bei der Physio und ich dachte noch, dass man irgendwann damit aufhören könnte.“ Inzwischen weiß die Familie sehr wohl, dass Yannick vermutlich niemals laufen kann, nicht sprechen und auch sonst nur wenig Ausdrucksmöglichkeiten hat.

„Wenn er auf dem Boden liegt, kann er sich vom Bauch auf den Rücken drehen, kullert dann durchs Wohnzimmer.“ Krabbeln kann er nicht. „Er sieht total gerne Fußball und Handball im Fernsehen, dann juchzt er und strampelt. Kinderfilme interessieren ihn nicht“, erzählt Vater Christian. Was der Junge auf welche Weise wahrnehmen kann, vermag keiner zu sagen.

Familie Roggensack hält zusammen und meistert den schweren Weg gemeinsam. Quelle: Martin Börner

Dafür liebt Yannick Schwimmen, Pferde und Musik. Schwimmen und auch die Reittherapie fallen leider aufgrund von Corona für Yannick aus. Dafür spielt er auf seiner kleinen Gitarre und lacht dabei. „Wir hätten noch vor einem Jahr nicht gedacht, dass er sich doch so gut entwickelt“, sagt Sandra Roggensack.

Das zweite Kind bringt Normalität ins Familienleben

Auch die Geburt ihres zweiten Kindes hat dazu beigetragen, dass es der Familie und auch Yannick besser geht. „Obwohl er der Ältere ist, nimmt er viel von seinem kleinen Bruder.“ Der einjährige Tim hingegen kümmert sich beinahe liebevoll um den größeren Bruder, spürt, dass er mehr Hilfe braucht als er selbst. „Tim will Yannick auch füttern, obwohl er ja der Kleine ist“, lächelt Sandra Roggensack. Füttern – eine der vielen Dinge, auf die Yannick sein Leben lang angewiesen sein wird, da er nicht richtig kauen kann.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Eltern haben sich ganz bewusst für das zweite Kind entschieden. „Ich wollte Normalität in meinem Leben, dass einer mal ‚Mama‘ sagt. Mit dem zweiten Kind sind wir viel freier geworden, Tim bereichert uns alle sehr.“ Vollzeit arbeiten gehen kann die Zweifachmama nicht mehr und das wird auch für immer so bleiben. Yannick wird in seinem Leben immer auf Hilfe angewiesen sein und Medikamente nehmen, die wenigstens die epileptischen Anfälle unterdrücken.

Ohne die Unterstützung der Familie würde es nicht gehen

Nach dem Kinderwagen wird er im Rollstuhl sitzen müssen, die Familie plant bereits den behindertengerechten Umbau des Hauses. Roggensacks beschönigen nichts, sie wissen, welche schwierige Aufgabe das Leben an sie gestellt hat. „Man ist auch mal genervt und immer mal wieder verzweifelt“, gibt sie unumwunden zu. „Ohne die Unterstützung von Oma und Opa, Onkel und Tante würden wir das alles nicht schaffen. Mein Mann ist meine große Stütze.“

Momente der Verzweiflung gibt es immer wieder

Vater Roggensack ruht in sich, hatte zwar noch länger Hoffnung, dass sich vielleicht doch noch alles in eine bessere Richtung wendet, aber inzwischen weiß er: „Es ist jetzt so.“ Was beiden trotz allem fehlt, sind die Momente, die Eltern sonst ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Papa Christian erklärt: „Yannick schaut einen ja nicht bewusst an. Wenn er mir in den Jahren zwei-, dreimal zufällig für einen Moment in die Augen gesehen hat, dann war das schon bewegend.“ An die Situation gewöhnen, kann sich Mama Roggensack dennoch nicht: „Es gibt immer mal Momente, in denen ich denke, das Leben kann ganz schön gemein sein.“

KCNQ2 wurde bisher bei 21 Kindern in Deutschland diagnostiziert. Wie hoch die Dunkelziffer ist, kann keiner wissen, da das Krankheitsbild schwer diagnostizierbar ist und in unterschiedlichen Ausprägungen auftritt. Das mutierte Gen KCNQ2 sorgt für die inkorrekte Ausprägung des Kaliumkanals im Gehirn. Die Folge: Funktionsstörungen des Gehirns, vorrangig auffällig durch epileptische Anfällen.

Von Anja von Semenow