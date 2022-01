Rostock

Yoga ist in der Hansestadt schon lange keine Neuheit mehr: Mittlerweile gibt es circa 20 Anbieter in Rostock. Aber nicht nur die Pandemie macht ihnen zu schaffen, sondern auch bürokratische Hindernisse. Wir stellen drei Yogaschulen aus der Hansestadt mit ihren vielseitigen Angeboten für körperliches und mentales Training vor.

Zwei junge Frauen stürzen sich ins Abenteuer Selbstständigkeit mit „Youyoga“

Sie lassen sich durch die Corona-Pandemie nicht abschrecken: Julia Bosold (33) und Johanna Wolf (24) teilen die Liebe zum Yoga und wollen am 22. Januar in der Schwaanschen Straße 6a die Räumlichkeiten der vormaligen Yogaschule von Christian Bender beziehen und ihr Studio „Youyoga“ eröffnen. Mit ihrem Studio und den vielseitigen Angeboten von Ganzkörper-Flow bis Mutter-Kind-Yoga möchten sie den Rostockern eine Anlaufstelle für den Alltagsausgleich ermöglichen und auch auf die hohe Nachfrage nach Schwangeren- und psychotherapeutischem Yoga reagieren. „Aber ich appelliere auch an die Männer, die Kurse mal auszuprobieren“, so Bosold. Kurse können auf der Homepage der Yogaschule eingesehen und Tickets für 16 Euro pro Trainingseinheit gebucht werden: https://youyoga-rostock.de/kursplan.

Chris Mattheus setzt auf familiäres Flair mit Yoga, Ayurveda und Shiatsu

Aktuell gilt für Yoga in Präsenz die 2G-plus-Regelung: Teilnehmer müssen geimpft oder genesen sein und brauchen einen tagesaktuellen Negativtest. Einige Yogaschulen bieten auch Online-Unterricht an, andere verzichten in der Pandemie darauf: „Die Interaktion und der Gruppenspirit, die sozialen Aspekte von Yoga, gehen dabei leider verloren“, so Chris Mattheus. Ihre Kurse kosten ca. 11 Euro und finden in festen Kleingruppen mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen in der Rosa-Luxemburg Straße 8 in der Rostocker Stadtmitte statt. Nebst Unterricht sind auch Massagen von Kopf bis Fuß möglich.

Die 59-jährige Yogalehrerin aus Rostock führt bei ihren Kursen östliche und westliche Einflüsse zusammen: „Hatha-Yoga ist sehr populär in unserer westlichen Welt, da wir dabei mit dem Körper arbeiten und so den Geist beeinflussen. Mit Meditation, gesunder Ernährung und Achtsamkeit, worauf der Fokus in Indien liegt, kann auch der Geist den Körper beeinflussen.“

Körper und Geist in Einklang bringen: „Om Shanti“ bietet auch Online-Kurse an

Das Repertoire der Rostocker Yogaschulen ist breit gefächert: Von muskulärem Hatha-Yoga bis hin zu Meditationskursen ist für jeden etwas dabei. Auch Anett Scheufler (46), Betreiberin der Yogaschule „Om Shanti“, empfiehlt: „Nicht jedem liegt jeder Stil, also einfach ausprobieren.“ Ihre Schule befindet sich in der Kröpeliner Straße 93 und kostenlose Probestunden können unter folgender Telefonnummer vereinbart werden: 0381/3644555. Aufgrund der Pandemie sind nur noch 10 Teilnehmer in Präsenz möglich, daher bietet Scheufler aktuell auch Online-Livekurse an: Täglich gibt es ab 17 Uhr Yoga-Kurse und samstags finden 9 Uhr Meditationen statt. Eine Einzelstunde kostet 15 Euro.

Kinder-Yoga und Krankenkassenzuschüsse sind schwer umzusetzen

Kinder-Yoga sei zwar momentan sehr gefragt, aber mit viel organisatorischem Aufwand verbunden: Es fehlt an Räumlichkeiten, ausgebildetem Fachpersonal und pandemiebedingt ist Kinder-Yoga an Schulen derzeit ohnehin nicht erlaubt, berichtet „Yoga & Meer“-Betreiberin Petra Emus-Wegner. Außerdem seien Aus- und Weiterbildungen sehr zeit- und kostenintensiv.

Studios, die ihren Yogis gerne eine Kursteilnahme mit Zuschüssen von der Krankenkasse mittels einer Zertifizierung ermöglichen würden, sind hohen Anforderungen ausgesetzt. Auch die Neugründerinnen von „Youyoga“ wissen, dass eine Krankenkassenzertifizierung nur schwer zu kriegen ist: „Der bürokratische Aufwand muss gut geplant werden“, sagen beide.

Von Caroline Bothe