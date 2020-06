Yoga im Kurhausgarten Warnemünde: OZ-Reporter hat es selbst ausprobiert

Rostock

In ihrem Warnemünder Yoga-Studio „ Yogameer“ bietet Corinna Lange seit knapp fünf Jahren Kurse an, die Körper und Geist flexibler machen sollen. Während der Corona-Krise muss sie ihr Studio schließen, aber wird sie kreativ und verlagert das Angebot aus der analogen in die digitale Welt. Viele ihrer Schüler folgen den Online-Kursen aber nicht, und so sucht sie eine Alternative und wird im Warnemünder Kurhausgarten fündig. OZ-Redakteur Moritz Naumann besucht einen ihrer Kurse und erhofft sich anschließend eine Einschätzung seiner körperlichen Dynamik. Das Ergebnis ist ernüchternd für den 31-Jährigen.

Ein Mann und sieben Frauen

Es ist 7.45 Uhr. Die ersten Urlauber kommen aus den Hotels, genießen den schönen Morgen. Auch die Schwestern Sigrun Stenz und Kerstin Sonntag aus Leipzig sind schon auf den Beinen. Unter dem Arm jeweils eine Yoga-Matte. Sie gehen vorbei am Hotel Neptun und biegen auf direkten Weg in den Kurhausgarten ab. Hier warten schon zwei weitere Damen darauf, dass der Yoga-Kurs von Corinna Lange beginnt. Am Ende sind es sieben Teilnehmer. Ich bin der einzige Mann in der Runde und freue mich auf einen Einblick in die aus Indien stammende Philosophie.

Prototyp: Büroarbeiter

Vermutlich bin vermutlich der Prototyp für jemanden, der Yoga bitter nötig hat. Etwa 70 Prozent meines Tages verbringe ich an einem Schreibtisch. „Sitzen ist das Schlimmste, was wir unserem Körper antun können“, sagt Corinna Lange. Wie wahr das ist, werde ich in den nächsten 60 Minuten zu spüren bekommen.

Corinna Lange legt die Yogamatte aus, begibt sich in den Schneidersitz und bittet alle, es ihr gleich zu tun. Ich setze mich und versuche verkrampft meine Füße in ähnlicher Dynamik unter das jeweils andere Bein zu schieben. Während Langes Knie total mühelos den Boden berühren, zeigen meine in den strahlend blauen Warnemünder Himmel. „Wenn es für einige zu unbequem ist, könnt ihr auch den Fersensitz probieren“, sagt die Kursleiterin, die mein Elend zu erkennen scheint. Ich begebe mich erleichtert in den Fersensitz.

Bewegungen wie in einem Fluss

Wir sollen tief atmen, drehen unsere Körpermitte von der einen in die andere Richtung. Dies diene dem Ankommen, der Fokussierung auf die kommende Stunde. „Heute wollen wir uns um unser Fundament kümmern – die Füße“, sagt Lange. Also leitet sie – immer noch sitzend – verschiedene Übungen an, mit denen wir bewusst die wichtigen Druckpunkte des Fußballens ansteuern. „Dreht den Großzehballen in den Boden und ihr merkt vielleicht ein Zwicken in der Hüfte“, sagt sie. Lange wolle damit verdeutlichen, welche wichtige Rolle unsere Füße für das gesamte System spielen. Und ja, es zwickt.

Weiter geht es mit dem bekannten Sonnengruß. In die Luft strecken, nach unten sinken, mit den Händen den Boden berühren, Ausfallschritt und Co.: Das ganze wird mehrmals wiederholt. Die Übung soll wie in einem Fluss vollzogen werden. Doch bei mir sind offensichtlich Talsperren eingebaut. Immer wieder schiele ich auf die anderen Teilnehmer und versuche, meinen Körper ähnlich grazil zu bewegen.

Endgegner: Die Krieger-Zwei-Position

Auf zur Krieger-Zwei-Position. Dabei bildet man mit den Armen eine gerade Linie zu beiden Seiten, streckt das eine Bein seitlich durch und beugt das andere so, dass das Kniegelenk über dem Fußgelenk steht. Klingt kompliziert, sieht aber einfach aus. Anfangs habe ich auch keine Probleme. Doch dann merke ich ein Zittern im gebeugten Bein. Mit andauernder Übung wird mein „Fundament“ immer wackeliger. Ich beiße die Zähne zusammen und bemühe ein angestrengtes Lächeln. Doch der Meisterin entgeht nichts, wie ich bald feststellen werde.

Endlich geht es wieder zurück auf den Boden. Schweißperlen stehen auf meiner Stirn. Der Körper freut sich über die kurze Ruhepause. In Rückenlage sollen wir nun die Beine gerade in Richtung Himmel durchstrecken. Während das für die anwesenden Damen offenbar kein Problem ist, gelingt mir das nicht. Diesmal zittern bei mir beide Beine ohne Unterlass. Dieses Zittern durch Muskelkraft einzustellen ist für mich unmöglich.

Wie in einem Urwald

„Das ist hier ja wie im Urwald“, sagt Lange, bevor sie zu einer kurzen meditativen Ruhephase aufruft. Denn die einzigen hörbaren Geräusche kommen von den vielen Vögeln, die rund um den Kurhausgarten um die Wette zwitschern. Diese Entspannungsphase ist jetzt genau das Richtige für mich. Endlich kann ich die frische Ostseeluft, die idyllische Umgebung und die eben durchgeführten Übungen genießen. Mein Körper dankt es mir.

Nach dem Kurs unterhalte ich mich mit ein paar Teilnehmern. „Ich hatte zwei Bandscheibenvorfälle und Knie-Operationen. Seitdem ich Yoga mache, geht es mir viel besser“, sagt etwa Carmen Becker aus Warnemünde. „Ich bin durch Yoga geistig und körperlich flexibler“, ergänzt Apothekerin Sigrun Stenz. Und auch ich fühle mich beschwingter. Nach dem Kurs fallen die Schritte leichter, und auch mental bin ich besser drauf.

Kerstin Sonntag und Sigrun Stenz kommen aus Leipzig und machen gerade Urlaub in Warnemünde. Yoga gehört zum Alltag der beiden Apothekerinnen. Die Umgebung und die Anleitung von Corinna Lange empfanden sie als sehr angenehm. Quelle: Moritz Naumann

Diagnose: Verkürzte Beinrückseiten

Also frage ich nach Feedback. Was hat Corinna Lange von mir wahrgenommen? „Ich dachte: Ach Mensch, so ein junger Mann und so verkürzte Beinrückseiten. Sie sitzen wohl zu viel was?“, sagt Lange freundlich und etwas süffisant. Und ja, sie trifft den Nagel natürlich auf den Kopf. Meine zitternden Beine, die Unfähigkeit bequem im Schneidersitz zu verweilen oder meine Stelzen gerade in die Luft zu strecken – das alles konnte ich trotz größter Mühe nicht verbergen. Was sie empfiehlt? „Einmal in der Woche zu einem Yoga-Kurs gehen und dadurch einen Teil kindliche Unbeschwertheit zurückholen.“

Kurse im Kurhausgarten Warnemünde Corinna Lange bietet mit ihrem Studio Yogameer aufgrund der Corona-Krise Kurse im Warnemünder Kurhausgarten statt in ihrem Studio an. Das sind die Termine: Dienstags – 8 bis 9 Uhr Mittwoch – 17 bis 18.30 Uhr Donnerstag – 17.30 bis 19 Uhr Freitags – 8 bis 9.30 Uhr und 16 bis 17.30 Uhr Darüber hinaus kann man auch an den digitalen Kursen der Yoga-Lehrerin teilnehmen. Alle Infos unter: www.yogameer.de

Von Moritz Naumann