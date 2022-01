Rostock

Das optimistische Lebensmotto von Petra Emus-Wegner lautet: „Ich übe mich täglich in Lebenslust statt Lebensfrust.“ Die Gesundheitssporttrainerin und Ayurvedatherapeutin ist seit fünf Jahren glücklich verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder, von denen eines in Brasilien lebt, und ist selbstständige Yogalehrerin in Papendorf. Sie erzählt, wie sie den Spuren des Yogas sogar zweimal bis nach Indien gefolgt ist.

„Yoga & Meer“

Die Liebe zum Yoga flammte in der Wendezeit erstmalig bei Petra Emus-Wegner auf. Die ausgebildete Schneiderin und Speditionskauffrau war schon immer leistungssportlich orientiert und machte damals bei einem Yogakurs über die Krankenkasse mit. Sie war direkt so begeistert, dass sie sich für einen beruflichen Richtungswechsel entschied: „Mein Yogalehrer bewegte sich geschmeidig wie eine Katze, das wollte ich auch. Ich wollte etwas machen, was mich glücklich macht und mir dabei hilft, gesund und glücklich alt zu werden“, erzählt sie.

Es folgte eine jahrelange Ausbildung zur Yogalehrerin mit etlichen Weiterbildungen, die ihr Alleinstellungsmerkmale auf dem Markt sicherten. „Ich kann meine Kursteilnehmer sehr gut abholen und motivieren. Ich fordere“, sagt sie. Ihren Kursteilnehmern sind weder mit Geschlecht noch Alter Grenzen gesetzt, sie sind zwischen 20 und 80 Jahren alt. „Yoga kann absolut jeder immer machen, um fitter zu werden“, betont sie. Seit 2004 ist sie mit „Yoga & Meer“ als Yogalehrerin, zertifizierte Hypnotiseurin und Hypnotherapeutin selbstständig. Der Name charakterisiert auch das Leben der 57-Jährigen: Sie wurde in Warnemünde geboren und ist seither ein echtes Rostocker Küstenkind geblieben. „Ich habe auch schon Yogakurse am Warnemünder Strand abgehalten“, verrät sie.

Schließlich überkam sie der Wunsch, sich auf die Spuren des Yogasports zu begeben und nach Indien zu reisen.

Faszination Yoga durch indische Eindrücke

Ihr Weg führte die gebürtige Warnemünderin und eine kleine Gruppe damaliger Yogaschüler 2007 und 2011 zum vierwöchigen Aufenthalt nach Indien. Begleitet von einem indischen Masseur reisten Petra und ihre Yogis von Mumbai bis Delhi und erfreuten sich vieler Sehenswürdigkeiten: Mit Ranger und Tuk-Tuk ging es vom Taj Mahal über den glasklaren Ganges bis hin zum „Chila“, einem 80 000 quadratmetergroßen Park. „Elefanten und Rinder mit bunt verzierten Hörnern liefen mitten durch die Innenstadt. Das war eine seltene Erfahrung, die unvergesslich bleibt“, schwärmt Emus-Wegner.

Aber die Reise war auch sehr lehrreich für die Yoga-Fachfrau: Sie durfte im Pancha-Karma-Zentrum Kinder-Yoga unterrichten, erhielt viel Fachliteratur und erlernte neue Atemtechniken von dortigen Yogalehrern, die gleichzeitig auch Ärzte sind und Yoga als Krankheitskur verstehen. Sie pflegt heute noch Kontakt zu ihnen.

Das Potenzial des Kinder-Yogas

„Das Schönste an meinem Beruf ist die Interaktion mit den Menschen“, berichtet Petra Emus-Wegner. Leider kommt genau das in der aktuellen Corona-Lage zu kurz.

Seit 15 Jahren bietet sie auf Anfrage Yogakurse speziell für Kinder an Schulen und in Kitas an, die eine wahre Seltenheit in Rostock sind. Ob als Schulprojekt oder Ferienlager, Emus-Wegner betont die psychische und physische Wirkung: Kinder-Yoga bringt Bewegung, Struktur und Erdung. „Ich möchte Kinder spielerisch mobilisieren und Spaß an Bewegung vermitteln“, sagt sie.

Langjährige Berufserfahrung begünstigt neue Ideen und Projekte

Mittlerweile blickt Petra Emus-Wegner auf über 20 Jahre Lehrerfahrung zurück. Das motiviert, auch mal was Neues zu wagen: Sie plant, Kinder-Yogalehrer selbst auszubilden und Kurse via Internet für Schulen zur Verfügung zu stellen. Außerdem hofft sie, zur wärmeren Jahreszeit wieder Outdoorkurse anbieten zu können. „Diese sollen ab März immer dienstags im IGA-Park stattfinden“, verrät sie.

Von Caroline Bothe