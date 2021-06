Zachhubers Sportarena: Das kann man am Warnemünder Strand erleben

Warnemünde

Es ist ein Mittagessen im Jahr 2010. Hansa-Legende Andreas Zachhuber trifft sich mit Tourismusdirektor Matthias Fromm, um Pläne für eine Sportarena am Warnemünder Strand zu entwerfen. Als diese dann im Sommer 2011 Wirklichkeit wird, ahnen die Beteiligten noch nicht, dass sich daraus eine der größten und beliebtesten Strand-Sportarenen Deutschlands entwickeln würde.

„Wir sind in der Verbandsliga gestartet und nun schon seit Jahren in der Bundesliga angekommen“, sagt Zachhuber mit Stolz. Bereits von Anfang an begleitet und verantwortet er die Entwicklung der heute als AOK-Active-Beach bekannten Sportarena. Auf einer Fläche von fast 8000 Quadratmetern können Sportbegeisterte von heute an Beachhandball, -fußball, -volleyball und sogar -basketball spielen. Rund um die Wikinger-Lounge hat sich somit eine deutschlandweit bekannte Sportstätte etabliert.

Angebot richtet sich vor allem an die Jugend

„Mittlerweile bekommen wir Anfragen von Vereinen aus ganz Deutschland, die hier Trainingscamps veranstalten“, sagt Zachhuber. Darüber hinaus richtet sich das Angebot der Arena vor allem an die Jugend. Auch Schulklassen können einen der zahlreichen Plätze mieten. „Ich habe mich mit Lehrern unterhalten. Viele der Jugendlichen sind durch die Corona-Zeit gebrochen. Wir haben eine Verantwortung, der Jugend wieder etwas Tolles zu bieten.“

Bereits im letzten Jahr habe er erkennen können, wie viel Freude die Arena dem Nachwuchs nach einem entbehrenden Lockdown gemacht hat. Spiel, Spaß und Sport sollen im Fokus des Angebots stehen. Ob Zachhuber sich hier selbst auch sportlich betätigt? „Ab und an spiele ich mit Kollegen hier am Abend mal Volleyball“, sagt er und lacht.

Hansa-Idole treffen aufeinander

Besucher haben hier nicht nur die Möglichkeit, richtig Sport zu treiben, sondern auch auf ihre Idole aus den Glanzzeiten des Rostocker Fußballs zu treffen. „Stefan Beinlich, Peter Wiebrån, Enrico Kern – viele schauen im Sommer hier vorbei“, sagt er. Auch Ex-Hansa-Torwart Mathias Schober sei mit dem von ihm trainierten Schalke-Nachwuchs regelmäßig vor Ort.

„Auf diesen Sommer freuen wir uns besonders“, sagt Sportministerin Stefanie Drese, die der Einladung Zachhubers zum zehnten Jubiläum der Anlage gefolgt ist. Auch sie weiß: „Nach dem langen Lockdown ist die Sehnsucht nach Sport, Spaß und Bewegung groß. Der AOK-Active-Beach ist der ideale Ort, um die Begeisterung für die sportliche Bewegung wieder zu wecken und die Kinder und Jugendlichen aus der virtuellen Welt zurück in die reale Welt zu holen“, so die Ministerin.

Beachsoccer-Meisterschaft noch unsicher

Die Arena ist darüber hinaus traditionell Austragungsort der DFB-Beachsoccer-Meisterschaft. Die Durchführung ist in diesem Jahr jedoch noch nicht gesichert. „Wir befinden uns in Gesprächen mit dem DFB“, sagt Tourismusdirektor Matthias Fromm. Problematisch könnte sich die gleichzeitig angesetzte Weltmeisterschaft im Beachsoccer in Russland erweisen. Alleine von den Lokalmatadoren der Rostocker Robben sind drei Spieler auch in der DFB-Auswahl vertreten. „Qualifiziert sich das Team, muss man schauen, wie man die Deutsche Meisterschaft terminlich unterbringen kann“, sagt Vorstandsmitglied Matthias Sandmann.

Termine und Preise Pro Person kostet die Anmietung/Nutzung des Sportangebotes am AOK-Active-Beach zwei Euro. Für Inhaber der gültigen Kurkarte ist der Eintritt kostenlos. Sportgeräte können zwischen 11 und 18 Uhr gegen einen Pfand ausgeliehen werden. Vom 6. Juli bis 10. August findet immer dienstags kostenfrei in der Zeit von 18 bis 19 Uhr eine Yoga-Stunde statt. Am 29. Juli werden im Rahmen des Familien-Sport-Beach-Tages verschiedene alternative Sportangebote präsentiert – so etwa auch Zumba oder Hula-Hoop. Für die Anmeldung am AOK-Robbencamp können Interessierte ihre Kinder unter kontakt@rostockerrobben.de anmelden. Ein Tageskurs kostet 30, der Dreitageskurs 75 und der Wochenkurs 119 Euro.

Die „Robben“ nutzen die Anlage auch für ihr Training. Vier bis fünf mal die Woche stehen sie im Sand des Warnemünder Strandes, um sich für die anstehenden Wettbewerbe vorzubereiten. „Wie im letzten Jahr haben wir bereits Verzug. Normalerweise beginnt die Saison Anfang Mai. Zu Pfingsten findet dann normalerweise bereits der Euro-Winners-Cup statt. Doch das war wegen des Lockdowns nicht möglich.“ Durch die Verlegung der Wettbewerbe sei der Terminplan der Robben bereits eng getaktet.

Robbencamp am Warnemünder Strand

„Und da Beachsoccer als Profisport noch nicht wirklich anerkannt ist, ist es eine Herausforderung für die Spieler, das Pensum neben der Arbeit leisten zu können“, sagt Sandmann. Dennoch bieten die Robben auch in diesem Jahr das AOK-Robbencamp. Vom 19. bis 30. Juli können Jungen und Mädchen im Alter von sieben bis 14 Jahren ein echtes Fußballabenteuer erleben. Angeboten werden Tages-, Dreitages- und Wochenkurse.

