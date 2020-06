Vor 40 Jahren arbeitete sich fast jeder am Zauberwürfel ab. Heutzutage ist es ein seltsamer Anblick, jemanden dieses bunte Spielgerät drehen zu sehen. Darüber schreibt OZ-Redakteur Axel Meyer-Stöckel in der Kolumne der Rostocker Lokalredaktion „Guten Tag, liebe Leser“.

Zauberwürfel mit 43 Trillionen Möglichkeiten am Ostseestrand

Guten Tag, liebe Leser - Zauberwürfel mit 43 Trillionen Möglichkeiten am Ostseestrand

Guten Tag, liebe Leser - Zauberwürfel mit 43 Trillionen Möglichkeiten am Ostseestrand