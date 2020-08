Rostock

Sie lauern auf Gräsern, unter Blättern – und in manchen Teilen des Landes wird fast jeder zweite Mensch ernsthaft krank, der von ihnen gebissen wird: Exakt 393 Fälle von gefährlichen Borreliose-Erkrankungen nach Zeckenbissen wurden dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in diesem Jahr bereits gemeldet.

Besonders gefährlich sind die Tiere in den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Rostock. Die gute Nachricht: Die Zahlen liegen deutlich unter denen der Vorjahre: 2019 gab es landesweit mehr als 1000 Borreliose-Fälle, 2018 kaum weniger.

Welche Folgen kann ein Zeckenbiss haben?

Zecken sind Blutsauger. Die Parasiten brauchen Blut als Nahrung – und stechen dafür ihre Wirte. Das Saugen ist unproblematisch, doch durch den Speichel der Tiere können zwei gefährliche Krankheiten übertragen werden: Die Frühsommer-Meningoenzephalitis – eine Form der Hirnhautentzündung, gegen die aber Impfungen möglich sind – und die Lyme-Borreliose.

Woran erkenne ich eine Borreliose ?

Für die Borreliose sind Bakterien verantwortlich. Erst bis zu einen Monat nach dem Zeckenbiss zeigen sich erste Symptome: ein roter, ringförmiger Kranz um die Bissstelle. Die sogenannte Wanderröte. Breitet sich der Erreger im Körper aus, verursacht er Symptome ähnlich einer Grippe. Oft treten noch Jahre später Beschwerden auf: Muskel- und Gelenkschmerzen etwa. Einziges Hilfsmittel: Antibiotika.

In manchen Regionen trägt fast jede zweite Zecke die Borreliose-Erreger in sich, sagt Lagus-Sprecherin Maria Heide. Untersuchungen dazu hat es in MV aber zuletzt Anfang der 2000er-Jahre gegeben.

Lyme-Borreliose Die Borreliose ist die häufigste durch Zecken übertragene Krankheit in Europa. Sie wird durch ein Bakterium hervorgerufen, das sich im Darm von Zecken vermehrt. Beim Zeckenbiss gelangt es mit den Sekreten der Zecke in den Körper des Menschen. 5 bis 60 Prozent der Zecken sind in Deutschland von den sogenannten Borrelien befallen, im Süden häufiger als im Norden (hier etwa 7 Prozent). Die Lyme-Borreliose, die als Folge eines Zeckenstichs beim Menschen auftreten kann, kann mehrere Organe betreffen und verläuft von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Am häufigsten zeigt sich die Infektion mit Borrelien an der Haut mit einer ringförmigen rötlichen Entzündung, es können aber auch Nervensystem und Gelenke sowie selten das Herz betroffen sein. Die verschiedenen Beschwerden können einzeln, gleichzeitig oder nacheinander auftreten.

Wo ist es besonders gefährlich in MV?

Die Inzidenz – also die Zahl der Erkrankungen je 100 000 Einwohner – lässt Rückschlüsse auf die Gefährlichkeit der Zecken in einer Region zu. Und vor allem der Westen des Landes ist seit Jahren Risikogebiet: Aus Nordwestmecklenburg wurden bereits 118 Borreliose-Fälle in diesem Jahr gemeldet – fast ein Drittel der Infektionen landesweit. Die Inzidenz liegt bei 75,29 Fällen je 100 000 Einwohner.

Auch im Landkreis Rostock ist dieser Wert hoch: Die Inzidenz liegt bei 35,8, Es gibt bereits 77 Fälle. Beide Landkreise waren schon in den Vorjahren „Spitzenreiter“ in der Statistik.

Wo fühlen sich Zecken besonders wohl?

Zecken leben in Wäldern und auch in hohem Gras. Nach Angaben des Lagus mögen sie keine lang anhaltenden trockenen Perioden. Auffällig in Mecklenburg-Vorpommern: In den waldreichen Gegenden – in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust-Parchim – wurden kaum Borreliose-Fälle gemeldet. In beiden Landkreisen zusammen gab es 2020 nicht mal 50 Borreliose-Diagnosen.

Wie kann ich mich schützen?

Der beste Schutz, so Lagus-Sprecherin Maria Heide, bei Spaziergängen durch Wälder oder Felder auf den Wegen zu bleiben. Helle, geschlossene Kleidung ist auch von Vorteil. Auf ihnen sind die Zecken besser zu sehen. Kinder sollten im Wald stets eine Kopfbedeckung tragen.

Und nach dem Spaziergang (oder der Arbeit) im Garten sollte man sich stets gründlich absuchen. Hat eine Zecke doch zugebissen, das Tier möglichst schnell entfernen: Mit einer Pinzette am Kopf packen und schnell rausziehen.

Von Andreas Meyer