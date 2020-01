Rostock

Christiane Winter-Thumann, ihr Mann Alexander Winter und Restaurator Jörg Schröder stehen in der Eingangshalle der Zeeck’schen Villa in Rostock. „Das ist ein Herzstück des Gebäudes“, sagt Schröder. „Hier gab es eine Sitzgruppe, daneben stand eine Leuchte und davor lag ein Bärenfell.“ Er zeigt zum Kamin. „Die Bronzeplatte gab es nicht mehr, war aber auf Fotos zu sehen. Mit einem Bildhauer und Bronzegießer haben wir sie rekonstruiert.“

Dort, wo Anfang des 20. Jahrhunderts die Rostocker Kaufmannsfamilie Zeeck gelebt hat und zuletzt das Physikalische Institut der Universität Rostock untergebracht war, befindet sich nun der Firmensitz der Rostocker Hotel-Gruppe Arcona. Geschäftsführer Alexander Winter und Marketing-Chefin Christiane Winter-Thumann haben das Anwesen 2017 erworben und lassen es aufwendig sanieren und restaurieren.

Verliebt in die Villa

In den ehemaligen Schlaf-, Kinder- und Bedienstetenzimmern arbeiten seit Oktober unter anderem die 25 Mitarbeiter der Buchhaltung, der Personalabteilung, der zentralen Reservierung sowie von Vertrieb und Marketing. Ein großer Einbau-Kleiderschrank wurde für den Bürobedarf umgebaut, aus dem ehemaligen Speisezimmer wird ein großer Konferenzraum, der Dachboden, auf dem jetzt noch zahlreiche Kisten stehen, wird zur Veranstaltungsfläche.

Der Kauf der Villa kam für das Ehepaar eher zufällig. „Wir waren mit der Firma im Kontorhaus untergebracht. Die Kapazitäten waren sehr überschaubar“, sagt Christiane Winter-Thumann. „Das war ein unzumutbarer Zustand.“ Auf der Suche nach einem neuen Firmensitz ist das Paar auf die Villa aufmerksam geworden. „Es war sofort um uns geschehen“, sagt die 47-Jährige. „Wenn wir nicht selbst ein schönes Haus hätten, hätten wir überlegt, mit den Kindern selbst eine Etage zu beziehen.“

Alexander Winter nickt. „Hier wird das Lebensgefühl der Familie Zeeck sofort deutlich“, sagt er. Auch sein Geschäftspartner sei mit dem Kauf sofort einverstanden gewesen. „Dann musste geprüft werden, ob das überhaupt geht. Ob die sichtbaren Bauschäden tolerabel sind und wie das denkmalpflegerisch aussieht.“ Ein Dreivierteljahr später wurde der Kaufvertrag unterschrieben.

Kompromiss zwischen alt und neu

Für Restaurator Jörg Schröder handelt es sich bei der Zeeck’schen Villa im Heimatschutzstil um ein ganz besonderes Projekt. „Es war das erste Haus von Architekt Paul Korff nach eigener Regie und eigenen Vorstellungen in Rostock“, erklärt er. „Architektonisch war das die Initialzündung für diesen Baustil in Rostock.“ Der 48-Jährige ist glücklich über die Zusammenarbeit mit den Bauherren. „Sonst hat man immer zu kämpfen, das Denkmalpflegerische mit den heutigen Ansprüchen unter einen Hut zu bringen – aber Familie Winter möchte alles so lassen, wie ich mir das vorgestellt habe.“

So finden sich in der Villa Stillichtschalter, historisch verzierte Heizkörper und Anschlüsse einer alten Staubsaugeanlage, sogar Leuchtröhren aus der damaligen Zeit wurden gefunden und instand gesetzt. Auch ein alter Sicherungskasten bleibt zur Deko erhalten. „In der Denkmalpflege geht es darum, Dinge zu erhalten. Aber auch darum, dass das Gebäude nutzbar bleibt. Es müssen Kompromisse gefunden werden.“

Unvorhersehbare Verzögerungen

Im September 2018 wurde mit den ersten Untersuchungen angefangen, Schadstoffentsorgung und Entrümpelung standen an, es folgten Arbeiten an der Stahldachkonstruktion und den Leitungen. „Jetzt sind wir in der Lage, die denkmalpflegerischen Arbeiten zu Ende zu bringen“, sagt Winter. Es sei es schwierig gewesen, schnell an gute Handwerker zu kommen. Unvorhersehbare Ereignisse haben die Sanierung zudem verzögert. „Wir hatten nicht mit Unwettern geplant, die uns sofort das Haus unter Wasser setzen“, nennt Winter-Thumann ein Beispiel. „Durch den Starkregen wurden zudem Schäden am Dach erst deutlich.“

1909 erbaut Die Villa in der August-Bebel-Straße stammt aus dem Jahr 1909. Nach Entwürfen von Architekt Paul Korff hat sich die Familie des Kaufhausunternehmers Gustav Zeeck das Wohnhaus von Bauunternehmer Heinrich Quade erbauen lassen. 49 Zimmer auf vier Etagen und eine Wohnfläche von etwa 880 Quadratmetern standen der Familie zur Verfügung. 1945 zog ein russischer Offizier in den zweigeschossigen Putzbau mit hohem Walmdach, später befand sich das Amtsgericht in dem Gebäude. Nachdem 1955 großzügige Planungen 1955 zum Bau von drei Physikalischen Instituten in der Rostocker Innenstadt gescheitert sind, erhält die Physik 1957 die Villa als Außenstelle. Bis zum Sommer 2015 befindet sich das Physikalische Institut in der August-Bebel-Straße. Die Familie Zeeck war zwischenzeitlich enteignet worden und bekam das Bauwerk 1996 zurück. Sie verkaufte es jedoch.

Versteckter Safe, alte Wandtapete und Kinderspielzeug

Beim Entrümpeln des Gebäudes kamen auch viele positive Überraschungen und kleine Schätze zum Vorschein. „Es sind kleine Details, wie zum Beispiel dieser Tresor“, sagt Jörg Schröder und zeigt auf eine kleine Öffnung in der Wand des ehemaligen Ankleidezimmers. „Der war über Jahrzehnte komplett zugespachtelt. Leider bekomme ich da kein Schloss rein, sonst könnte man den wieder aktivieren.“ Hinter einem Elektrokasten im Salon habe ein kleines Stück Tapete Hinweise auf die frühere Wandgestaltung gegeben. „Das Zimmer hatte eine Messingtapete“, sagt der Experte. „Die werden wir noch rekonstruieren und als Tapete drucken.“

Christiane Winter-Thumann nickt. „Das wurde hier alles von Experten entrümpelt, aber wir haben immer gesagt, dass wir dabei sein wollen. Hier wird nichts weggeschmissen, was wir nicht vorher gesehen haben.“ Die Bauherrin erinnert sich besonders an historisches Kinderspielzeug, das durch Zufall im Wandschrank gefunden wurde. „Das war noch gut erhalten. Man hätte es nur abstauben müssen, um wieder damit zu spielen“, sagt sie. „Außerdem haben wir Zeitungsreste gefunden, die uns Aufschluss darüber gegeben haben, welche Renovierungsarbeiten wann stattgefunden haben.“

Reichtum der Familie Zeeck überall sichtbar

Dass die Familie Zeeck viel in ihr Anwesen investiert hat, wird auch im Badezimmer nebenan deutlich. Restaurator Schröder zeigt auf die Fliesen, die unter anderem Fisch- und Skorpion-Muster zeigen. „Die waren teilweise in einem katastrophalen Zustand – überstrapaziert und zerschossen“, sagt er. Nun werden sie repariert und gesäubert. „Das ist ein ganz wesentlicher Fund von denkmalpflegerischem und finanziellem Wert.“

Während in den 20er Jahren erstmals WC-Anlagen in der Hansestadt in den Badezimmern installiert wurden, war die Rostocker Kaufmannsfamilie schon weiter: Eine große Badewanne mit Warmwasser, das direkt aus der Wand fließt, und eine Kopfbrause hat es im Badezimmer gegeben. „Hier wird so richtig der Reichtum der Familie deutlich“, sagt Schröder. „Als dieses Haus gebaut wurde, war es eines der modernsten Häuser in Rostock.“ Entstehen soll nun ein Mitarbeiter-WC mit Dusche.

Neuer Fokus auf die Ferienhotellerie

Alexander Winter ist es wichtig, in Rostock zu bleiben – auch wenn die Arcona-Gruppe derzeit kein Hotel in Rostock besitzt. „Wir wollen weiterhin mit unserer DNA ein Rostocker Unternehmen bleiben“, sagt er. 2019 hat die Gruppe entschieden, die Stadthotels zu verkaufen und sich auf die Ferienhotellerie zu konzentrieren. 17 ihrer 23 Hotels gingen an die österreichische Gruppe Vienna House. „Wir haben nur einen Strategieschwenk gemacht, der uns für den Moment reduziert hat. Dennoch haben wir das Ziel, weiter zu wachsen und wieder mehr Personal hier anzusiedeln.“ Derzeit sei man auf der Suche nach Projektstandorten in Küsten-, aber auch Alpennähe. „Wir glauben an das noch stärkere Wachstum in der Ferienhotellerie.“

Platz am neuen Firmensitz ist genug. „Wir haben die Villa damals gekauft, um unserem Mitarbeiterstamm gerecht zu werden. Jetzt sind wir nur noch eine sehr kleine Gruppe“, sagt Winter. „Daher konnten wir auch während der Bauarbeiten schon einziehen. Alle Mitarbeiter sind schon hier – wenn auch noch nicht im eigentlichen Zielbüro.“ Bis April sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

