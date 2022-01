Zehn Kilometer Stau auf der A19 bei Laage: Polizei empfiehlt Umleitung

Kavelstorf/Laage

Autofahrer, aufgepasst: Es staut sich aktuell auf der A19 in Richtung Berlin. Wie die Polizei mitteilt, hat sich zwischen Kavelstorf und Laage ein Stau von ungefähr zehn Kilometern Länge gebildet. Grund dafür ist die einspurige Passage einer Baustelle an der Abfahrt Laage und zunehmender Rückreiseverkehr in Richtung Süden. Die letzte freie Ausfahrt ist derzeit Kavelstorf.

Die Beamten empfehlen Reisenden folgende Umleitung: „Nutzen sie die A20 bis Anschlussstelle Dummerstorf und folgen von dort der L39/B 108 Laage – Richtung Teterow bis zum Abzweig L14 in Richtung Diekhof – Anschlusstelle Glasewitz“, heißt es in ihrer Mitteilung. Vorsicht: Eine Auffahrt auf die A19 an der Anschlussstelle Laage in Richtung Berlin ist derzeit nicht möglich.

Von OZ/pr