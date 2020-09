Rostock

Zehn Hubschrauber der Polizei sind am Dienstagnachmittag über MV zu sehen gewesen. Wie die Landespolizei mitteilte, waren sie in einem Formationsflug unterwegs. Gegen 15.30 Uhr wurden sie auf dem Flugplatz Rostock-Laage erwartet.

An Bord befanden sich 20 Pilotenschüler und Flugtechniker aus verschiedenen Standorten Deutschlands. Diese sollen während des sogenannten „Deutschlandflugs“ ihre bisher gelernten Kenntnisse praktisch einsetzen und vertiefen. Im Oktober endet ihr Lehrgang, dann erhalten sie zum Abschluss ihrer Ausbildung ihre Fluglizenz. Die Polizisten werden danach in den Polizeihubschrauberstaffeln des jeweiligen Bundeslandes und bei der Bundespolizei eingesetzt.

Die Auszubildenden waren am Dienstag in Hamburg gestartet. Nach einer Übernachtung in Güstrow werden sie am Mittwoch gegen 9 Uhr über die Insel Rügen weiter nach Blumberg bei Berlin fliegen. Anschließend geht es zurück Richtung Bundespolizei Sankt Augustin / Hangelar.

Beteiligt waren die Polizei Bayern, die Polizei-Hubschrauberstaffel Westfalen, die Polizei Thüringen, die Polizei Sachsen, die Polizei Brandenburg sowie die Bundespolizei. Mit an Bord befand sich auch ein Pilot der Landespolizei aus MV.

In Rostock-Laage befindet sich die Polizeihubschrauberstaffel des Landes MV.

