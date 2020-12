Rostock

Wer erinnert sich an die Asyldebatte der 1990er-Jahre? Das Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven sucht für seine neue Dauerausstellung Zeitzeugen aus Rostock. Seit Beginn der 1980er Jahre und verstärkt während des Prozesses der deutschen Vereinigung wurde das Recht auf politisches Asyl in der Bundesrepublik Deutschland zum Gegenstand einer immer schärfer geführten Debatte – innenpolitisch wie öffentlich.

Im Kern ging es darum, wie mit den steigenden Zahlen von Asylbewerbern umzugehen sei. Viele Kommunen klagten zu Beginn der 1990er Jahre über mangelnde Unterbringungsmöglichkeiten. In Rostock wurde die desolate Situation vor der Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber (ZAst) in Lichtenhagen aufgrund der Ende August 1992 folgenden Ereignisse besonders bekannt.

Pogromartige Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen

Die pogromartigen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen Ende August 1992 sorgten bundes- und weltweit für Entsetzen – und für zahlreiche Nachahmungstaten. Noch heute stehen die Bilder von ZAst und Sonnenblumenhaus dafür, wie politische Instrumentalisierung eine „Debatte“ in eine Pogromstimmung verwandeln kann.

Das Deutsche Auswandererhaus sucht jetzt Personen, die sich an die Zeit zu Beginn der 1990er Jahre erinnern und darüber aus ihrer Perspektive berichten wollen: Damalige Asylbewerber, ehrenamtliche oder berufliche Unterstützer, Organisatoren und Teilnehmer von Demonstrationen und Aktionen gegen rechtsextremistische Gewalt, damals zuständige Mitarbeiter der städtischen Verwaltung sowie Anwohner von ZAst und Sonnenblumenhaus.

Transparente, Schilder und T-Shirts von Demonstrationen gesucht

Darüber hinaus sucht des Deutsche Auswandererhaus Objekte, die an die Asyldebatte in den 1990er Jahren erinnern: Transparente, Schilder und T-Shirts von Demonstrationen; Tagebücher von Privatpersonen; amtliche Dokumente; Polizeiberichte und Zeugnisse von Gewalt (z.B. Anzeigen); oder persönliche Erinnerungsobjekte von Asylbewerbern aus der Zeit ihres Aufenthaltes in einer Erstunterbringung.

Die Beiträge sind zu schicken an: Deutsches Auswandererhaus, Stichwort: „ Asyldebatte“, Columbusstraße 65, 27568 Bremerhaven – oder per E-Mail an: c.bongert@dah-bremerhaven.de. Für Rückfragen steht Christoph Bongert, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Auswandererhaus, auch telefonisch zur Verfügung (0471/90 22 0 0). Weitere Informationen unter: www.dah-bremerhaven.de.

