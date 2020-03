Zeugen gesucht nach Schlägerei in Rostock

Rostock

Am Sonnabend kam es zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Rostock-Evershagen in der Nähe der Ostseesparkasse Rostock.

Bei der Auseinandersetzung wurde mindestens eine der beiden Personen verletzt. Ein Mann konnte gefunden werden, von dem zweiten fehlt bisher noch jede Spur. Der Hintergrund und der Ablauf der Geschehnisse ist bislang unbekannt.

Die Polizei bittet daher um Hinweise. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Personen geben?

Von RND/kh