Rostock

Zwei Unbekannten hatten im Juni 2020 Bargeld im vierstelligen Bereich mit einer zuvor gestohlenen EC-Karte abgehoben und eingekauft. Nun fandet die Polizei mit Bildern der Überwachungskamera nach den Tätern.

Sie hoben unberechtigt mit einer EC-Karte der OSPA am 24. Juni 2020, 10:49 Uhr und 10:50 Uhr, an dem Geldautomat in der Commerzbank, Kröpeliner Straße 25-28 in Rostock jeweils Bargeld ab. Darüber hinaus erfolgten Einkäufe in verschiedenen Supermärkten in Rostock, Wismar und Ahrensburg. Bei fünf dieser Einkäufe ließen sich der oder die Täter zusätzlich Bargeld im dreistelligen Bereich an der Kasse auszahlen.

Zur Aufklärung eines Betrugssachverhalts aus dem Juni 2020 fahndet die Polizei jetzt mit Bildern der Überwachungskamera nach zwei unbekannten Tätern. Quelle: Polizei

Personenbeschreibungen

1. Person

- männlich- ca. 45 -50 Jahre - kräftige Gestalt- ca. 170-180 cm groß - blaues T-Shirt- weiße kurze Hose - Basecap- Sonnenbrille- schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle

2. Person

- männlich- ca. 45 - 50 Jahre - kräftige Gestalt- ca. 170-175 cm groß - weißes Hemd- blaue 7/8 Jeans - schwarze Socken- schwarze Schuhe - dunkle kurze Haare- Brillenträger

Wer die auf den Fotos abgebildeten Personen erkennt, Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, die mit den betrügerischen Fällen zusammen passen, möge sich an die Polizei wenden.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeiidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von OZ