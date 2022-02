Rostock

Die Schäden von Sturmtief „Ylenia“, das am Mittwoch auch über MV fegte, sind noch nicht ganz beseitigt, da warnen Wetterdienste bereits vor dem nächsten, womöglich noch stärkeren Sturm „Zeynep“.

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hatte laut Sprecher Christoph Wohlleben einen „kleinen Krisenstab“ eingerichtet, da dort Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde erwartet wurden – welche Windstärke 12 und mehr entsprechen.

Deutsche Bahn und ODEG stellen Verkehr ein

Die Bahn hatte den Fernverkehr auch in Mecklenburg-Vorpommern schon nach „Ylenia“ zwischenzeitlich komplett eingestellt und kündigte selbiges für das Sturmtief „Zeynep“ an, das seine volle Stärke im Nordosten in der Nacht von Freitag zu Sonnabend voll entfalten soll. Ab 14 Uhr bereits soll der Bahnverkehr schrittweise eingestellt werden. Nördlich von Dortmund, Hannover und Berlin sollen keine Fernzüge mehr fahren. Ab wann sie wieder regulär über die Schienen rollen, ließ das Unternehmen noch offen.

Auch die privat betriebenen Bahnen der ODEG stehen seit Freitag 17 Uhr – bis voraussichtlich Sonnabend 7 Uhr. Eine Sprecherin kündigte an, dass es keine Ersatzbusse geben wird. Auf den Strecken werden am Sonnabend sogenannte Erkundungsfahrten durchgeführt, um die Auswirkungen des Sturms zu bewerten. Infolgedessen kann es weiterhin zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

Fähren wollen ab Sonnabendvormittag wieder fahren

Die Fähren von Scandlines haben die Linie von Rostock nach Gedser vorerst eingestellt. Die nächste Fähre soll voraussichtlich am Sonnabend um 11.15 Uhr ablegen. Alternativ empfahl Scandlines sowohl Fracht- als auch Passagekunden, die Route von Puttgarden nach Rødby zu nutzen. Die Gefahr, dass auch diese Routen ausfallen, bleibe aber dennoch.

Zoos und Tierparks bleiben während des Sturms im Nordosten geschlossen. Der Rostocker Zoo kündigte an, am Sonnabend voraussichtlich erst um 14 Uhr wieder zu öffnen. Auch im Bärenwald an der Müritz bleiben die Tore geschlossen. Andere Tiergärten wie in Ueckermünde in Vorpommern und Neustrelitz wollen erst am Samstagmorgen entscheiden, ob sie wieder öffnen.

Wegen des angekündigten Orkantiefs hat die Stadt Neubrandenburg erneut die Friedhöfe geschlossen. Bis Montagnachmittag sind Besuche auf dem Neuen Friedhof an der Oststadt und auf dem Waldfriedhof Carlshöhe nicht möglich, teilte die Stadt am Freitag mit. Beisetzungen sollen nach bisherigem Stand noch stattfinden, könnten aber bei größeren Baumschäden am Samstag ebenfalls noch abgesagt werden. Auf den Friedhöfen waren bei einem starken Sturm Ende Januar mehr als 70 Bäume umgestürzt und etliche Gräber verwüstet worden. Die Beseitigung der Schäden dauerte mehrere Wochen.

Von Michaela Krohn