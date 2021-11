Ziesendorf

Sie arbeitet Vollzeit in der Kinder- und Jugendhilfe, studiert nebenbei im Fernstudium Sozialmanagement und rettet zwei Ponys vor dem Schlachthof, in dem sie diese bei sich aufnimmt. Und weil Kinder und Familien ihr am Herzen liegen, gründet sie mit Freunden, die auch alle Pädagogen sind, den Verein „Unser Lebenskompass – gemeinsam leben und erleben.“ „Viele sagen ich bin verrückt, wenn sie das hören – aber ich brauche das“, sagt Maria Lucy und lacht.

Vor drei Jahren kam die 30-Jährige nach Ziesendorf in der Nähe von Schwaan. Hier zog sie mit ihren Eltern und ihrem Partner in eine ehemalige Gärtnerei. Viel Platz drumherum war ihr wichtig – für ihre Pläne mit den Tieren. Mittlerweile leben drei Shetlandponys auf dem Hof, eine Handvoll Kaninchen und ein Rottweiler, der mal Wachhund auf einem Schrottplatz war.

Seit August Räume im Gutshaus in Ziesendorf

Dass es im Dorf Ponys gibt, sprach sich schnell bei den Kindern herum. „Nach und nach kamen immer mehr Kinder und haben gefragt, ob sie die Ponys mal streicheln dürfen“, sagt Maria Lucy. Die Kinder fassten Vertrauen und erzählten auch von ihren Problemen. Da merkte die Erzieherin schnell, hier im Dorf gibt es für die Kinder großen Bedarf – an Gesprächen und Rückzugsorten.

So kam die Idee, sich mit ihren Freunden zusammenzutun und den Verein zu gründen. Damit Kinder und Jugendliche sich austauschen können und auch einen Schutzraum haben. Seit August können die Pädagogen die Räume im Untergeschoss des Gutshauses für ihre Arbeit nutzen. Innerhalb kürzester Zeit sprach sich rum, dass es hier Beschäftigung und offene Ohren, nicht nur für Sorgen und Probleme gibt. „64 Kinder aus der Gemeinde kommen zu uns“, sagt Maria Lucy. Ein Vierbeiner ist auch immer dabei – die 11 Jahre alte Labradorhündin Sina. „Ihre Besitzerin ist im Hospiz gestorben“, sagt die Erzieherin.

Tiere akzeptieren Menschen, wie er ist

Die Tiere tun den Kindern gut. „Sie akzeptieren den Menschen so, wie er ist. Da sagt keiner, du bist zu dick oder zu dünn oder zu klein oder zu groß“, sagt Maria Lucy. Sie hören zu, ohne eine Meinung oder Wertung abzugeben. Deshalb ist es ihr Traum, in Zukunft noch ein Alpaka oder Esel aufzunehmen. Die tiergestützte zweijährige Ausbildung steht schon auf der Agenda der Rostockerin.

Aber nicht nur die Zeit mit den Tieren, sondern auch Zeit in der Natur ist den Pädagogen, die all das neben ihrem Vollzeitjob organisieren, wichtig. „Wir möchten beides miteinander in Einklang bringen“, sagt Maria Lucy. Und obwohl auch Medien wie Spielkonsolen im Treff zur Verfügung stehen, wählen die Kinder frische Luft und Bewegung. „Wir suchen gerade noch jemanden, der Kindersport anbietet“, sagt sie. Viele Kinder seien einfach nicht ausgelastet. „Hier im ländlichen Raum ist einfach nichts.“

Miteinander geht durch Medienkonsum verloren

Das sind auch zentrale Punkte, die bei vielen keine große Rolle mehr spielen. Die Auswirkungen der heutigen Zeit: Zu wenig Sport, zu viel Fernsehen und Handykonsum. „Das Miteinander geht dadurch stark verloren“, beobachtet die Familienhelferin. Doch auf den Nachwuchs kann das nicht geschoben werden. „Die Verantwortung haben die Eltern“, betont Maria Lucy. Doch die gäben diese immer öfter ab: „Die Vorbildfunktion fehlt oft.“ Die Eltern sollten selbst hinterfragen, wie oft sie am Handy sind oder wie sie sich verhalten.

Denn immer mehr Eltern benutzen ihre Kinder als Partner- oder Freunde-Ersatz. „Sie besprechen mit den Kindern Themen, die diese noch gar nicht verarbeiten können und auch nicht wissen müssen, wie zum Beispiel eigene Beziehungsprobleme oder die von anderen“, weiß Maria Lucy. Auch die Pandemie habe viel mit den Menschen und besonders mit den Kindern gemacht. Daher wird bei den Treffen auch darüber gesprochen, was eine Freundschaft überhaupt ist und was einen verletzt und warum. Denn ein großes Thema der Schüler ist Mobbing.

Hund zur Unterstützung gesucht

Aber nicht nur die ehrenamtlichen Pädagogen sind von Montag bis Sonntag für die Kinder da, auch die Mutter und der Partner von Maria Lucy bieten Angebote: „Meine Mama ist so die Kreative und mein Partner macht die Outdoor-Projekte mit den Kindern.“ Heißt, mit der Mutter wird genäht und mit dem Freund Lagerfeuer gemacht und der Umgang mit dem Kompass geübt. „Wir sind alle mit Herzblut dabei“, sagt Maria Lucy.

Und weil Sina, die Labradorhündin, nicht mehr die Jüngste ist, sucht der Verein nach einem Hund. „Wir suchen jemanden, der einen Hund hat und uns unterstützen möchte. Wenn nicht, werden wir uns perspektivisch einen Welpen holen, und diesen ausbilden“, sagt Maria Lucy.

Von Stefanie Adomeit