Ziesendorf

Ein Polizei- und Rettungsdiensteinsatz in der Ortsmitte von Ziesendorf (Kreis Rostock) erregte am Freitagnachmittag viel Aufmerksamkeit und ließ Passanten verdutzt und betroffen zurück. Ein Mann mittleren Alters lag tot auf dem Fußweg neben einem Auto. Laut Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen 44-jährigen Mann.

Was war passiert? Nach bisherigem Ermittlungsstand war er in einem Auto, einem Dodge, in Ziesendorf unterwegs und fuhr gerade auf der Umleitungsstrecke Am Mühlenberg in Richtung Schwaan. Während der Fahrt soll der gesundheitlich bereits vorbelastete 44-Jährige derart Probleme bekommen haben, dass er das Bewusstsein verlor.

Passanten eilten sofort zur Hilfe – ohne Erfolg

Sein Wagen rollte dann führerlos gegen den Bordstein und blieb schlussendlich in einer Parktasche am rechten Fahrbahnrand stehen. Einige Augenzeugen des Vorfalls eilten sofort zur Hilfe und zogen den regungslosen Mann vom Fahrersitz auf den Gehweg.

Zwar trafen die verständigten Rettungskräfte, ein Rettungswagen und ein per Helikopter eingeflogener Notarzt, zeitnah in Ziesendorf ein, jedoch konnten sie dem 44-Jährigen nicht mehr helfen. Er verstarb auf dem Gehweg liegend.

44-Jähriger starb an gesundheitlichen Problem

Da der Notfallort direkt an der Umleitungsstrecke lag, hatten viele vorbeikommende Autofahrer den Einsatz mitbekommen. Da die Hintergründe zunächst unklar waren, kam auch die Kriminalpolizei zum Einsatz. Deren Beamte konnten ein Fremdverschulden jedoch ausschließen. Der 44-Jährige starb demnach an gesundheitlichen Problemen. Für die Polizei schließen sich deshalb keine weiteren Ermittlungen an.

Von Stefan Tretropp