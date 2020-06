Rostock

Sobald jemand ein Rostocker Pils aufmacht, ist Uwe Kästner (62) mit dabei. Denn nahezu jede Bierflasche, die den Hof der Hanseatischen Brauerei verlässt, trägt seinen Namen auf dem Etikett. Nun geht der Mann, der lange für den Geschmack der Gerstensäfte verantwortlich zeichnete, von Bord und tritt in die passive Phase seiner Altersteilzeit ein.

„Ich geh’ mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt der Braumeister. Knapp 46 Jahre hat Uwe Kästner zusammengebraut, wonach die Kehlen vieler Bierliebhaber dürsten: Pils, Bock, Zwickel und Radler. Damit ist jetzt Schluss. Für Kästner aber kein Grund, bierernst zu werden. „Ich hab’ die Erlaubnis, auch künftig vorbeizukommen und bin zu allen Hoffesten eingeladen.“

Anzeige

Fotostrecke: Bilder von Braumeister Uwe Kästner

Zur Galerie Uwe Kästner – Rostocks Braumeister

Von Maischbottich, Würzpfanne und Abfüllanlage wird er nun aber die Finger lassen. Doch für Rostocker-Trinker sind Hopfen und Malz nicht verloren: An Kästners Stelle tritt Holger Köpcke (59), auch er ein erfahrener Braumeister. Und ein langjähriger Kollege Kästners, der über seinen Vorgänger die ein oder andere Anekdote auf Lager hat.

Weitere OZ+ Artikel

Denn in seiner Karriere hat Kästner so einiges verzapft. „Ich kam 1977 in den Betrieb, er war damals Facharbeiter. Ihm hab’ ich meine erste Strafarbeit zu verdanken. Wir wollten Teilmaische fürs Hafenbräu ansetzen. Er hat zu wenig Wasser in die Maischepfanne gekippt. Das Zeug ist angebrannt wie Pudding, den man beim Kochen nicht umrührt. Ich durfte das ausbaden“, erzählt Köpcke und lacht. „Das vergisst du wohl nicht“, neckt Uwe Kästner.

Auch ihm hätten dienstältere Kollegen schon ordentlich einen eingeschenkt, verrät der Braumeister. Als Lehrling hielten sie ihn zum Besten, indem sie ihn ins Lager zum Biersteinhobel-Holen schickten. Nicht ahnend, dass es den nicht gibt, schleppte Kästner säckeweise schweres Werkzeug umher. Auch an die Zeiten, da er mit dem Wischmopp Gärkessel schrubben musste, kann er sich noch zu gut erinnern.

Bierliebe auf den zweiten Schluck

Doch die Arbeit in der Brauerei hat auch Vorzüge, um die ihn viele beneiden dürften. „Ich ‚muss‘ jeden Tag Bier verkosten. Es gibt schlimmere Berufe, oder?“, lacht Kästner. Heute weiß er ein spritzig herbes Pils mit Schaumkrone zu schätzen. Davon konnte zu Beginn seiner Brauer-Laufbahn keine Rede sein.

Eigentlich habe er zur See fahren wollen, erzählt Uwe Kästner. „Wie viele in meinem Alter wollte ich raus aus der DDR.“ Eine Sehschwäche macht den Plan zunichte und auch aus der Unterstufenlehrer-Ausbildung wird nichts. „Zum Glück“, sagt Kästner rückblickend. Als ihm sein Vater eine Lehre als Brauer vorschlägt, ist der Rostocker zunächst wenig begeistert. „Ich dachte: Was soll das? Ich trink’ doch gar kein Bier.“ „Wir haben ihn eingenordet“, sagt Kollege Holger Köpcke und lacht.

Zukunftsplan: Buddeln, Bilder und Besuche

Der einstige Kostverächter genießt nun Bier mit allen Sinnen. Das beginnt schon beim Brauen. Wann immer er Hefe rieche, durchströmen ihn Glücksgefühle, sagt Uwe Kästner. Die beschert der Braumeister auch anderen, und zwar sobald er ein Fass aufmacht: Schon oft hat er Events wie der Warnemünder Woche mit dem Bierfassanstich einen prickelnden Auftakt verpasst.

Mit Buddeln hat der Braumeister a. D. auch im Ruhestand alle Hände voll zu tun: Zusammen mit seiner Frau möchte sich Kästner den Beeten in seinem Garten widmen. „Ich muss nur noch lernen, Unkraut von Nutzpflanzen zu unterscheiden“, scherzt er. Dass er sich jetzt ausgiebig seinen Hobbys widmen darf, erleichtere ihm den Abschied vom Job.

Statt im Sudhaus will er künftig viel Zeit auf der Straße verbringen: Streetfotografie habe es ihm angetan, erzählt Uwe Kästner. Mit seinem Sohn sei er schon in Metropolen wie New York City oder Hongkong unterwegs gewesen, um Häuserschluchten abzulichten. Künftig werden Köln und Zug in der Zentralschweiz häufiger Ziel seiner Reisen sein. In der Rheinstadt lebt Kästners Sohn, in Zug seine Tochter. Der Rostocker freut sich darauf, die beiden und seine fünf Enkelkinder nun auch mal spontan besuchen zu können.

In Rostock braut sich was zusammen

Auch mit ehemaligen Kollegen ist er gern auf Achse: Kästner ist Landesvorsitzender des Deutschen Bier- und Malzmeisterbundes. „Solche Berufsvereine gibt’s nur noch selten. Es ist eine feine Sache.“ Fachsimpeln und gemeinsam die Kronkorken knallen lassen – das hätte sich Uwe Kästner auch zu seinem Abschied gewünscht. Doch aufgrund der Corona-Pandemie musste die Party vertagt werden. Sie soll im September nachgeholt werden.

Das würde perfekt passen, schließlich macht Kästner am 1. September die 46 Dienstjahre voll. Vielleicht gibt es dann auch ein Geschenk, das ganz nach seinem Geschmack wäre. „Ein Freibierabo auf Lebenszeit wär’ nicht schlecht“, sagt er und lacht. Denn Pils hat der Braumeister längst noch nicht satt. „Klar, genehmige ich mir ein Feierabendbier. Manchmal auch zwei.“

Dabei wird Uwe Kästner vorerst immer noch seine eigene Signatur auf Flaschenetiketten lesen können. „Ich muss erst Schönschrift üben“, scherzt Holger Köpcke. Sobald die sitzt und der Zettelvorrat seines Vorgänger aufgebraucht ist, will der neue Chef-Braumeister buchstäblich mit seinem Namen für guten Gerstensaft-Geschmack stehen. Rezepturen und Rohstoffe bleiben aber unverändert. Biertrinker können sich also sicher sein: In Rostocks Doberaner Straße braut sich auch weiterhin einiges für sie zusammen.

Brautradition Es war am 28. März 1878, als die Rostocker Ingenieure Georg Mahn und Friedrich Ohlerich den Erwerb der Julius Meyerschen Bierbrauerei bekannt gaben – die Geburtsstunde der heutigen Hanseatischen Brauerei Rostock. Diese gehört heute zur Radeberger-Gruppe und beschäftigt 50 Mitarbeiter sowie vier Auszubildende.

Lesen Sie auch:

Von Antje Bernstein