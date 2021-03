Rostock

Die Hansestadt Rostock hat offenbar Hafenflächen an einen Dienstleister für die umstrittene Pipeline Nord-Stream-2-Zulieferer vermietet. Die Frage, ob das unwissentlich oder mit Absicht geschah, sorgt für Zoff in der Bürgerschaft. Die Grünen verlangen Akteneinsicht zu dem Grundstücksgeschäft, bei dem wichtige Details vor einer Abstimmung unter der Decke blieben.

Ende Februar stimmte der Hauptausschuss der Bürgerschaft in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig der Vermietung einer Fläche im Maritimen Gewerbegebiet Groß Klein zu. Mieter ist eine vollkommen unbekannte Firma mit dem Namen Rokai, eine GmbH in Gründung. Laut Beschlussvorlage sollen an der Kaianlage Offshore-Versorgungsschiffe anlegen und Windrad-Komponenten verladen werden.

Tarnfirma als Sanktionsschutz?

Vertragsbeginn war der 1. März. Die Laufzeit beträgt ein Jahr. Rokai muss rund drei Millionen Euro zahlen und hat die Möglichkeit, um weitere sechs Monate zu verlängern. Es steht der Verdacht im Raum, dass es sich bei Rokai um eine Tarnfirma handelt, die nur zu dem Zweck gegründet wurde, die US-Sanktionen gegen am Pipelinebau beteiligte Firmen zu umschiffen.

Wie aus einer Stellungnahme der Stadtverwaltung hervorgeht, die der OZ vorliegt, ist Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) informiert, dass Rokai in Groß Klein Versorgungsschiffe der umstrittenen Nord-Stream-2-Pipeline „ausrüsten und abfertigen könnte“. Zum Zeitpunkt der Hauptausschusssitzung habe Madsen jedoch keine Kenntnisse über „Details zu der Pächterin oder zu möglichen Kunden der Pächterin“ gehabt. Der NDR hatte zuerst darüber berichtet.

Vertragspartner sind „Betriebsgeheimnis“

Die Kaianlage „Mageb Süd“ sei ihrem Zweck entsprechend verpachtet worden, heißt es in der Stellungnahme der Stadt. Mögliche Vertragspartner des Pächters fallen unter „Betriebsgeheimnisse“ und seien der Verwaltungsspitze nicht „abschließend und tagesaktuell bekannt“. Es gebe keine rechtliche Handhabe, heißt es weiter, bestimmten Schiffen das Anlaufen öffentlicher Häfen zu verweigern.

Die Rokai GmbH sei Vertragspartner der umstrittenen Umweltstiftung der Schweriner Landesregierung, teilt die Hansestadt mit. Die Stiftung wurde zu dem Zweck gegründet, am Pipelinebau beteiligte Firmen vor US-Sanktionen zu schützen, sie wird größtenteils von Russland finanziert.

Die Grünen in der Rostocker Bürgerschaft, die die Erdgastrasse strikt ablehnen, fühlen sich getäuscht und sind entsprechend sauer. „Wir verlangen Transparenz“, sagt Fraktionsvize Andrea Krönert. Wenn vorher bekannt gewesen wäre, wofür die Kaikante vermietet werden soll, hätten die beiden Grünen im Hauptausschuss gegen den Vertrag gestimmt. Nun müsse geklärt werden, warum der Nord-Stream-Hintergrund geheim gehalten wurde und von wem.

Linke stehen zur Verpachtung

Linksfraktionschefin Eva-Maria Kröger findet es ebenfalls kritikwürdig, dass der Bürgerschaft möglicherweise Informationen vorenthalten wurden. In der Sache gebe es aber nichts an dem Pachtvertrag auszusetzen. „Ich kann keinen grundsätzlichen Vorwurf erheben“, sagt Kröger, deren Partei die Pipeline unterstützt.

Dass der Hansestadt wegen der Kaikanten-Vermietung Sanktionen drohen könnten, hält sie für unwahrscheinlich. Sanktionen gegen die Bundesrepublik und ihre Körperschaften seien nicht möglich. Darunter falle auch die Hansestadt Rostock.

Sybille Bachmann (Rostocker Bund) kritisiert ebenfalls fehlende Transparenz. Sollte die Fläche tatsächlich an einen Nord-Stream-2-Dienstleister vermietet worden sein, hätte die Hansestadt vorher die Möglichkeit haben müssen, das Geschäft auf mögliche Risiken hin abzuklopfen.

Phantomfirma Rokai

Die Rokai GmbH i.G. bleibt unterdessen ein Phantom, es findet sich weder eine Webseite noch eine Eintrag im Handelsregister. Hinter der Firma sollen angeblich Personen aus dem Umfeld des maritimen Dienstleisters Krebs aus Rostock stehen. Das Unternehmen reagierte nicht auf Anfragen. Krebs soll zeitweise in Wismar am Umbau des russischen Verlegeschiffs „Akademik Tscherski“ beteiligt gewesen sein. Ein weiteres am Bau der letzten Pipelineabschnitte beteiligtes Schiff ist der Versorger „Artemis Offshore“ – der lag laut Internet-Trackingrouten am Dienstag noch in Rostock.

Von Gerald Kleine Wördemann