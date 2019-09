Weiter Zoff um Rostocks Straßenbau

Rostock

Frank Giesen ( CDU) ist schon lange Vorsitzender des Bauausschusses der Rostocker Bürgerschaft. Aber das hat selbst er noch nicht gewusst: In den vergangenen Jahren sind mehrere Millionen Euro, die im städtischen Haushalt für den Straßenbau eingestellt waren, nicht verbaut worden. „Ich war geschockt“, sagt Giesen, als er davon aus der OSTSEE-ZEITUNG erfuhr.

Der Leiter des Amts für Verkehrsanlagen, Heiko Tiburtius, musste nun zum Rapport in den Bauausschuss. Giesen nimmt ihn persönlich ins Verhör: „Ich bin sauer. Da steht irgendwo das Geld in der Gasse herum und wir können vielleicht am Ende des Jahres sagen, dass wir ein Plus im Haushalt haben. Aber gekonnt haben wir damit nichts.“ Schließlich hätte die Stadt mit den Geldern in den vergangenen Jahren noch ganz andere Projekte angehen können. „Da laufen doch ein paar Dinge in Ihrem Amt nicht richtig“, poltert Giesen in Richtung Tiburtius.

Tiburtius weist Vorwürfe zurück

Heiko Tiburtius leitet das Amt für Verkehrsanlagen. Quelle: OVE ARSCHOLL

Der Amtsleiter weist die Vorwürfe zurück und bittet um mehr Sachlichkeit. Ja, es stimme, dass neun bis zwölf Millionen Euro pro Jahr nicht verbaut worden seien. Ein Grund dafür sei der Personalmangel in der Vergangenheit gewesen, so Tiburtius. „Das hat sich inzwischen stark verbessert.“ Der Abarbeitungsstau im Amt sei geringer geworden.

Doch nun erschwere eine andere Entwicklung die Umsetzung der Straßenbauvorhaben: „Seit ein bis zwei Jahren dauern die Planungen deutlich länger, weil die Genehmigungsprozesse komplexer geworden sind“, sagt Tiburtius. Gleichzeitig lasse die Qualität der Planungen von externen Büros nach. „Wir müssen diese dann intensiver prüfen – was Zeit und Personal bindet“, so der Amtsleiter.

Vorhaben müssen für Buga weichen

Dass nun auch noch die Planungen für die Bundesgartenschau auf den Tisch gekommen sind, habe die Situation zusätzlich verschärft. „Dafür mussten einige Vorhaben zurückgestellt werden“, räumt Tiburtius ein. Das Amt werde sich nun weiter personell verstärken. „Aber das Ganze ist nicht nur eine Frage des Personals“, betont der Leiter. Denn auch die externen Planungs- und Ingenieurbüros seien derartig mit Aufträgen ausgelastet, dass sie mehr Bearbeitungszeit benötigen als vorgegeben.

Insgesamt sei die Lage auf dem Bau- und Planungsmarkt äußert angespannt, so Tiburtius. „In einigen Gewerken der Verkehrssteuerung und Lichtsignalanlagen warten wir zum Beispiel seit Monaten auf ein Angebot, um Aufträge vergeben zu können.“ Oftmals verzögern sich auch Vorhaben, wenn Verhandlungen über den Kauf von Grundstücken mit den Eigentümern ins Stocken geraten.

Ausschuss und Kämmerei fordern Konsequenzen

Frank Giesen (CDU) leitet den Bauausschuss der Rostocker Bürgerschaft. Quelle: Ove Arscholl

Frank Giesen überzeugt das nicht: „Der Zustand der Straßen und Gehwege ist ein wahnsinniges Thema in Rostock. Dennoch werden Vorhaben, wie die Ziolkowskistraße, seit zehn Jahren und länger verschoben. Das stört mich.“ In Zukunft soll das Rathaus den Bauausschuss vierteljährlich über die aktuellen Bauprojekte informieren.

Auch die Kämmerei im Rathaus fordert Konsequenzen: So sollen die städtischen Straßenbauer in den kommenden vier Jahren insgesamt 35 Millionen Euro weniger ausgeben als geplant. Für 2020 und 2021 sind nun 17 Vorhaben gestrichen worden: Darunter die Erneuerung der Petersdorfer Straße, der dritte Bauabschnitt der Ulmenstraße und die grundhafte Sanierung der Ziolkowskistraße in der Südstadt.

OB Madsen schaltet sich ein

Trotz allem: Die Hansestadt baut so viel wie noch nie zuvor. Allein für die Jahre 2019 und 2020 stehen weiter insgesamt 262 Bauvorhaben auf der Agenda. Und für die Streichung von Vorhaben gebe es gute Gründe, erläutert Tiburtius. So wolle er zum Beispiel nicht jetzt die Ziolkowskistraße grundhaft sanieren lassen, nur damit diese dann in den nächsten Jahren von schweren Baufahrzeugen gleich wieder kaputt gefahren werde. Denn an fünf Standorten sollen hier demnächst Wohnungen gebaut werden.

Für Rostocks neuen Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) zeigt der Streit vor allem eins: „Wir müssen stärker auf Kommunikation setzen und realistische Budgets in den Haushalt bringen, die dann auch verwirklicht werden.“ In den nächsten Monaten wolle die Stadtverwaltung im Bereich Infrastruktur vorankommen. „Die Strategie dafür können wir nur gemeinsam entwickeln“, betont Madsen.

