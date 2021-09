Rostock

In weniger als vier Jahren soll der neue Standort der Finanz-Hochschule des Bundes in Rostock entstehen: Bereits 2025 sollen auf dem Campus an der Möllner Straße die ersten Studierenden für den Zoll-Dienst ausgebildet werden. Am Freitag hat Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) offiziell das Grundstück an Gerda Koszinowski von der Generalzolldirektion übergeben. Nun kann die Landesbauverwaltung mit den Planungen beginnen.

„Ein wunderbarer Tag für Rostock“, sagte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) bei der Übergabe. Für die Hansestadt – besonders für den Stadtteil Lichtenhagen – sei die Hochschule eine einmalige Chance, ein Projekt mit besonderer Strahlkraft. „Wir gewinnen 600 zusätzliche Studierende, denen wir Rostock für die Zukunft schmackhaft machen können und die, selbst wenn sie MV wieder verlassen sollten, unsere Stadt in positiver Erinnerung behalten werden.“

Dass das so sein wird, daran hat Madsen keine Zweifel. Der Standort in direkter Nähe zum Meer sei einzigartig. „Wo kann man schon studieren und mit dem Rad zum Strand fahren“, fragt er.

Kosten von mehr als 100 Millionen Euro

Für mehr als 100 Millionen Euro soll innerhalb von vier Jahren ein komplett neuer Campus zwischen den Stadtteilen Lichtenhagen und Lütten Klein entstehen. Die Pläne umfassen ein Büro- und Verwaltungsgebäude, mehrere Seminar- und Schulungsgebäude, ein Audimax, eine Mensa und ein Wohngebäude mit 600 Einzelunterkünften.

Bislang bildet der Zoll den Großteil seiner Führungskräfte am Fachbereich Finanzen der Hochschule des Bundes in Münster aus. Doch die Kapazitäten dort reichen nicht mehr aus. „Auf uns kommen neben immer mehr Arbeit auch die geburtenschwachen Jahrgänge zu. Wir brauchen dringend Zuwachs“, bestätigt Zollbeamter Torsten Dräger aus Rostock. Er freut sich sehr auf die Ausbildungsstätte in seiner Stadt – und engere Verbindungen zum Nachwuchs.

Kollege Felix ist dabei fast schon ein wenig neidisch auf die Studierenden ab 2025. „Ich wäre damals sicher auch gern in Rostock geblieben“, sagt der gebürtige Hansestädter und lacht. Er wurde von 2007 bis 2010 unter anderem in Münster ausgebildet.

Drei Jahre Ausbildung – 18 Monate in Rostock

Drei Jahre dauert die Ausbildung für den gehobenen Zoll-Dienst. Die Hälfte der Zeit verbringen die angehenden Zöllner in ihren Dienststellen, 18 Monate werden sie dann in Rostock ausgebildet. Am Ende erhalten sie einen Abschluss als Diplom-Finanzwirt.

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hofft, durch die Studierenden der Segregation in Lichtenhagen entgegenzuwirken und den Stadtteil wieder mehr zu beleben – bislang eine große Herausforderung. „Wenn aber 600 junge Menschen hier leben, werden die natürlich auch hier einkaufen oder mal ein Bier trinken gehen“, sagt er.

Zu wenig Supermärkte im Stadtteil?

Diese Hoffnung hat auch Ortsbeiratschef Ralf Mucha (SPD). Die Verbesserung der Versorgungslage ist für ihn schon lange ein wichtiges Anliegen. „Früher gab es in diesem Bereich hier eine Kaufhalle. Mittlerweile haben die Bewohner nur noch drei Supermärkte im nördlichen Teil von Lichtenhagen zur Auswahl“, bedauert er.

Den Bedarf dafür stärken könnte auch das Bauvorhaben der Wiro auf der anderen Straßenseite. Seit Anfang August baut die Wohnungsgesellschaft hier acht neue Wohnhäuser – mit 318 Wohnungen für Singles, Paare und Familien.

Bauarbeiten ab 2022 – wenn alles nach Plan läuft

Bis die Bauarbeiten für die Zoll-Hochschule beginnen wird es noch eine Weile dauern. Zunächst stehen bauvorbereitende Maßnahmen an. Dazu zählen unter anderem Kampfmittelberäumungen, Baugrunduntersuchungen und auch Schadstoffsanierungen. Läuft alles nach Plan, können die Arbeiten dann im kommenden Jahr starten. „Der Zeitplan ist ambitioniert“, gibt Finanzminister Reinhard Meyer zu, freut sich gleichzeitig aber auf die Herausforderung.

Spannend bleibt, was mit den bereits bestehenden Gebäuden auf der drei Hektar großen Fläche an der Möllner Straße passiert. Noch ist unklar, ob sie komplett abgerissen oder in die Neubauten integriert werden. Mit der Übertragung der Flächen an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) – das zentrale Immobilienunternehmen des Bundes – am Freitag beginnen jetzt erst die offiziellen Planungen.

Von Pauline Rabe