Rostock

Mehr als 13 000 Studenten leben bereits in Rostock – und schon ab 2025 kommen mindestens 500 hinzu. An einer neuen Elite-Hochschule des Bundes. Was bisher nur eine Idee war, wird am Montag in Berlin nun offiziell Realität: In Rostock entsteht die neue Finanz-Hochschule des Bundes. Die künftigen Führungskräfte des Zolls sollen dort ausgebildet werden.

Für weit mehr als 100 Millionen Euro baut die Bundesregierung dafür einen komplett neuen Campus an der Möllner Straße, zwischen den Stadtteilen Lütten Klein und Lichtenhagen. „Die Entscheidung ist gefallen. Der Bau der neuen Hochschule des Bundes ist ein richtig große Sache – für Rostock und ganz MV“, bestätigte Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) der OZ.

Wer lernt an der neuen Hochschule?

Seit dem Sommer 2020 waren hinter den Kulissen erste Verhandlungen gelaufen. Denn bisher bildet der Zoll den größten Teil seiner Führungskräfte am Fachbereich Finanzen der Hochschule des Bundes in Münster aus. Doch die Finanz-Fahnder sollen aufgestockt werden, brauchen mehr Personal – und dafür muss ein neuer Hochschulstandort her. „An den neuen Hochschule sollen Beamte für den gehobenen Dienst ausgebildet werden – und zwar aus ganz Deutschland“, erklärt Minister Meyer.

„Die neue Hochschule des Bundes ist eine riesige Chance für Rostock und ganz MV“, sagt Finanzminister Reinhard Meyer (SPD). Quelle: Frank Söllner

Wie sieht das Studium aus?

Die Ausbildung für den gehobenen Zoll-Dienst dauert drei Jahre. Die Hälfte der Zeit werden die angehenden Zöllner in den Dienststellen ausgebildet, 18 Monate am Stück dann in Rostock. Im eigentlichen Studium stehen unter anderem Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Zoll- und Steuerrecht sowie Rechtsgrundlagen auf dem Programm. Am Ende erhalten die Zöllner einen Abschluss als Diplom-Finanzwirte. Als Beamte im gehobenen Dienst des Zolls verdienen die neuen Fachkräfte aus Rostock – je nach Besoldungsgruppe und Erfahrungsstufe dann zwischen 2800 und 5700 Euro monatlich.

Wieso baut der Bund in Rostock?

„Wir sind im Sommer 2020 vom Bundesfinanzministerium angesprochen worden, hatten dann zwei Wochen Zeit Standorte zu benennen“, sagt Landesfinanzminister Meyer. In Frage kam nur Rostock. Denn der Bund wollte eine Stadt, die bereits eine Universität und mindestens 100 000 Einwohner bieten kann. „Wir haben dann die Hansestadt angesprochen. Die Zusammenarbeit war hervorragend“, so Meyer.

Auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen sagt: „Uns war gleich klar, was für eine Chance das ist.“ Deshalb hat er das Thema zur Chefsache gemacht, Rostock Business und der kommunalen Immobilienbetrieb KOE erstellten binnen weniger Tage eine Liste mit möglichen Standorten. Neben der Möllner Straße hatte Rostock auch Flächen in Warnemünde sowie rund um das ehemalige Elbotel angeboten.

Am 1. März besuchten Vertreter der Bundesregierung die Hansestadt. „Ein nebliger Tag“, erinnert sich Madsen. „Das Wetter war keine Werbung für uns. Wir konnten aber offenbar dennoch überzeugen.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was entsteht jetzt an der Möllner Straße?

„Der Bund macht Druck, will bis 2025 fertig sein mit dem Projekt“, sagt Meyer. Alte, leerstehende Gebäude zwischen dem Institut für Lehrerfortbildung, dem Polizeirevier und dem Behördenzentrum müssen nun weichen. „Es wird für einen dreistelligen Millionen-Betrag und auf 20 000 Quadratmetern ein komplett neuer Campus entstehen – mit Hörsälen und Seminarräumen, Wohnheimen und Mensen sowie einer Turnhalle“, sagt Meyer.

Die neue Hochschule soll für 600 Studenten ausgelegt sein. Wie viele Mitarbeiter und Professoren nach Rostock ziehen werden, sei noch offen.

Was verspricht sich Rostock von der Hochschule?

„Der Standort Möllner Straße ist ideal“, sagt Minister Meyer. Auf der anderen Straßenseite – quasi direkt gegenüber des geplanten Campus’ – baut der stadteigene Vermieter Wiro seit Ende 2020 acht neue Wohnhäuser – mit 318 Wohnungen. Für Singles, Paar und Familien. „Auch die Hochschule wird neue, junge Einwohner in die Stadtteile bringen“, so Meyer. Auch für die Durchmischung des Stadtteils sei das Projekt des Bundes deshalb ein „Sechser im Lotto“.

Auch OB Madsen sagt: „Das hilft uns sehr in unseren Bemühungen gegen die Segregation.“ Die Wiro plant für ihr Baufeld bereits neue Mobilitätslösungen: Carsharing, Ladestationen für E-Autos. „Das brauchen wir auch für den neuen Campus: Neue, saubere Mobilität.“

Aber nicht nur das: „Eine Hochschule mit 600 Studenten ist wie eine richtig große Firmenansiedlung“, so der OB. In den Mensen der neuen „Elite-Uni“, der Verwaltung, im wissenschaftlichen Dienst werden auch Jobs für Rostocker entstehen. „Zudem wird die Hochschule Waren und Dienstleistungen bei Unternehmen vor Ort einkaufen.“ Und: „Die Studenten leben 18 Monate fest in Rostock. Die Stadt wird wachsen.“ Die Zoll-Studenten verdienen bereits in der Ausbildung mehr als 1500 Euro monatlich. „Das Geld werden sie hier ausgeben.“ Und wenn die Beamten dann „in die Welt ziehen“, seien sie Botschafter für die Hansestadt.

Von Andreas Meyer