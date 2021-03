Rostock

Eddie Rambow aus Rostock ist Zoofan. Wegen des Lockdowns konnte der Siebenjährige aber viel zu selten bei den Tieren vorbeischauen. Und die Tropenhalle mit den Affen ist sogar schon seit einem Jahr für Besucher geschlossen – zu groß ist die Gefahr, dass mit dem Publikum auch möglicherweise Viren eintreten und die im Vorjahr geborenen Menschenaffenbabys gefährden.

Jetzt kommen Eddie und alle anderen allerdings mal wieder rein – und müssen dafür nicht mal das Haus verlassen. Denn im jüngsten Lockdown hat der Rostocker Zoo in Zusammenarbeit mit der Firma TSM Concept einen sogenannten digitalen Escape-Room entwickelt. Mit Handy, Tablet oder Computer können Jung und Alt das Darwineum erkunden. Und auf den virtuellem Rundgang sogar Freunde mitnehmen. „Ich freue mich, dass wir den Zoo mit diesem spannenden Spiel nun auch rund um die Uhr begehbar machen“, erklärt Direktor Udo Nagel.

Rätsel, Video, Wissensquiz

Los geht es direkt im Eingangsbereich. Nach einer kurzen Videobegrüßung von Pflegerin Gesine kann Eddie loslegen. Wie die ersten Tiere heißen, die er dort trifft, ist für den Erstklässler kein Problem. Genau wie die Frage, was diese Tiere wiegen. „Das weiß ich“, ruft Eddie begeistert und tippt die richtige Lösung ein.

Sollte er mal nicht gleich weiterwissen, werden im Abstand weniger Minuten Hinweise freigeschaltet. „Manchmal muss man auch genau auf die Schreibweise achten und die Fragen ganz genau lesen“, erklärt Mama Ulrike Rambow, wieso es bei jüngeren Kindern gut wäre, dass die Eltern mithelfen.

„Ich fand besonders das Memory toll, wo man Tiere und ihre Skelette zuordnen musste“, schwärmt Eddie, der diese Aufgabe zusammen mit Bruder Oskar schnell gelöst hat. Außerdem mussten die Jungs Buchstaben zusammensuchen, die farblich anders als der Rest gekennzeichnet sind. Die ergeben nach der Tour ein Lösungswort, mit dem sich die erfolgreichen Rätsellöser am Ende eine kleine Überraschung im Zoo abholen können.

Familienvariante mit Pausen

Mit bekannten Escape-Rooms hat die Kindervariante aus der Hansestadt bewusst nichts zu tun. Einmal für zehn Euro erworben, kann das Spiel innerhalb von sieben Tagen so oft und mit so vielen Teilnehmern gemacht werden, wie man will. Auch Pausen sind möglich. Niemand muss also fürchten, wie im normalen Escape-Room eingesperrt zu werden, um sich dann im Kampf gegen die Uhr befreien zu müssen.

Felix Korn hat den Escape-Room vom Rostocker Zoo mitentwickelt. Quelle: privat

Wobei die Entwickler aus Schneverdingen genau damit angefangen haben. „Wir sind selbst Fans dieser Räume und haben die im Lockdown vermisst“, sagt Felix Korn von TSM Concept. Eigentlich handle es sich bei der Firma um eine Online-Marketingagentur. Doch das gemeinsame Hobby führte dazu, dass auch die Entwicklung digitaler Fluchträume ins Programm genommen wurde.

Im Rostocker Zoo fand das Team kurzfristig einen aufgeschlossenen Partner. „Denn die Idee für diese Zoo-Geschichte stammt zwar von uns, die Bilder und Informationen aber natürlich aus Rostock“, so Korn. Wissensvermittlung, die im Zoo der Hansestadt generell eine große Rolle spiele, sei nun auch für ein noch größeres Publikum möglich.

Weitere digitale Rätsel geplant

Im Januar, als die Macher für Foto- und Videoaufnahmen in Rostock vorbeischauten, sei auch die Idee entstanden, es nicht beim Darwineum zu belassen. „Der Zoo ist so schön und weitläufig mit so vielen tollen Angeboten, dass wir auch noch weitere Abenteuer und Geschichten umsetzen wollen“, blickt Felix Korn voraus. Denkbar sei auch, dass im Zoo QR-Codes aufgestellt werden, damit die realen Zoobesucher kleinere Zusatzerlebnisse oder Rätsel lösen können.

Schließlich können die Hansestädter seit gut anderthalb Wochen wieder live im Zoo vorbeischauen. Die digitale Tour durchs Darwineum sei aber eine Möglichkeit, Verwandte oder Freunde von außerhalb mit einzubinden und gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Die kleinen und großen Rostocker Zoofans können bei den Rätselfragen dann immerhin ihren Wissensvorsprung einsetzen.

Von Claudia Labude-Gericke